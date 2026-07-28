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Ένα εντυπωσιακό βίντεο με πρωταγωνιστή έναν καρχαρία μάκο (Isurus oxyrinchus), ένα από τα ταχύτερα αρπακτικά των θαλασσών, κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ημέρες. Η καταγραφή έγινε στα ανοιχτά του Τρίκερι, έξω από τον Παγασητικό κόλπο, και αποτυπώνει τον καρχαρία να επιτίθεται σε θαλάσσια χελώνα.

Ο καρχαρίας μάκο αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά είδη της ανοιχτής θάλασσας, με χαρακτηριστική ταχύτητα και κυνηγετική ικανότητα. Παρά την εντυπωσιακή του παρουσία, πρόκειται για είδος που αντιμετωπίζει σημαντικές απειλές σε παγκόσμιο επίπεδο και προστατεύεται στη Μεσόγειο.

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@ieidiseis.gr Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα νέο βίντεο με καρχαρία μάκο (Isurus oxyrinchus), ένα από τα ταχύτερα αρπακτικά των θαλασσών, στα ανοιχτά του Τρίκερι, έξω από τον Παγασητικό κόλπο. 🦈🐢 Ο καρχαρίας καταγράφηκε να επιτίθεται σε θαλάσσια χελώνα. Το είδος θεωρείται απειλούμενο σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι υπό καθεστώς προστασίας στη Μεσόγειο. 🎥 Sharks In Greece / Σταύρος Μόσχος ♬ original sound – iEidiseis.gr

40 καταγραφές καρχαριών στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Greek Shark Logbook, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 30 Ιουνίου 2026 καταγράφηκαν συνολικά 40 παρατηρήσεις καρχαριών στα ελληνικά ύδατα.

Οι καταγραφές αφορούν εννέα διαφορετικά είδη καρχαριών, γεγονός που αναδεικνύει τη σημαντική βιοποικιλότητα των ελληνικών θαλασσών. Το είδος με τις περισσότερες καταγεγραμμένες εμφανίσεις ήταν ο γαλάζιος καρχαρίας (Prionace glauca), με 17 παρατηρήσεις κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Το νέο περιστατικό στον Παγασητικό αποτελεί μία ακόμη καταγραφή της παρουσίας μεγάλων θαλάσσιων θηρευτών στις ελληνικές θάλασσες και υπενθυμίζει τη σημασία της παρακολούθησης και προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.