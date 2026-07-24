Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ερευνητές στην Ιρλανδία πραγματοποίησαν νεκροψία σε έναν καρχαρία της Γροιλανδίας, ο οποίος ξεβράστηκε νεκρός στις ακτές της χώρας τον Απρίλιο του 2026.

Το ζώο είχε μήκος τρία μέτρα και εκτιμάται ότι ήταν περίπου 150 ετών, γεγονός που υποδηλώνει ότι βρισκόταν ακόμη στο στάδιο της ωρίμανσης για το συγκεκριμένο είδος, το οποίο αποτελεί το μακροβιότερο σπονδυλωτό στον πλανήτη.

Η επιστημονική ομάδα συνέλεξε δείγματα για να μελετήσει τους μηχανισμούς της ακραίας μακροζωίας του καρχαρία, όπως η ικανότητα επιδιόρθωσης του DNA και η ανθεκτικότητα των οργάνων του στη γήρανση.

Παρά την έρευνα, πολλές πτυχές της βιολογίας και της αναπαραγωγής των καρχαριών αυτών παραμένουν άγνωστες, καθώς η σπάνια παρατήρησή τους καθιστά δύσκολη την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για τη συνολική υγεία του πληθυσμού τους.

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Κάπου κρυμμένοι στα σκοτεινά νερά των βόρειων θαλασσών του Αρτικού κύκλου ζουν οι αιωνόβιοι καρχαρίες της Γροιλανδίας. Ένα έμβιο ον που έχει περάσει κυνήγια μαγισσών, επαναστάσεις, παγκοσμίους πολέμους, πυρηνικές καταστροφές, τεχνητή νοημοσύνη και όμως… είναι ακόμα εκεί! Πώς γίνεται να ζει τόσο; Επιστήμονες προσπαθούν να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα της «αθανασίας» του μελετώντας τα πτώματα αυτών που ξεβράζονται στις δυτικές ακτές της Ιρλανδίας.

Τον Απρίλιο του 2026, μια ομάδα ερευνητών και εθελοντών στάθηκε στη συννεφιασμένη ακτογραμμή της κομητείας Σλάιγκο στην Ιρλανδία και θαύμασε το θέαμα ενός είδους που δεν είχε προσαράξει ποτέ ξανά εκεί: έναν νεκρό καρχαρία της Γροιλανδίας.

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Κρίνοντας από το μέγεθός του, περίπου 3 μέτρα μήκος, το γκρι-μπεζ ζώο που κείτονταν στις λασπώδεις εκτάσεις της παλίρροιας ήταν πάνω από 150 ετών. Θα είχε γεννηθεί στην εποχή του Τρικούπη και των πρώτων Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, όταν τρίστηλα ιστιοφόρα διέσχιζαν τις θάλασσες και το αυτοκίνητο δεν είχε εφευρεθεί ακόμη. Ένα έμβιο ον που έχει περάσει από την εποχή του μολυβιού και του χαρτιού μέχρι και την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης..

Για τα δεδομένα των καρχαριών της Γροιλανδίας, αυτό θεωρείται αρκετά νεαρό.

«Είναι τόσο μεγάλο κρίμα. Αυτός ο τύπος, χρειάστηκε 150 χρόνια για να φτάσει στο σημείο όπου θα μπορούσε να αναπαραχθεί, θα μπορούσε να συμβάλει στην αποκατάσταση του πληθυσμού και μπορεί να μην είχε την ευκαιρία», λέει η Εμιλί Ντε Λους, θαλάσσια βιολόγος στο Irish Whale and Dolphin Group. Ο καρχαρίας της Γροιλανδίας, το μακροβιότερο σπονδυλωτό στον πλανήτη, μπορεί να ζήσει για περίπου 400 χρόνια. Ως μωρά καρχαρίες, ορισμένοι από αυτούς που κολυμπούν σήμερα μπορεί να ήταν σύγχρονοι του Σαίξπηρ – αν και η ακριβής διάρκεια ζωής εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης, με τις εκτιμήσεις να κυμαίνονται από περίπου 300 έως 500 χρόνια.

«Μείναμε όλοι απλά με το στόμα ανοιχτό», λέει η Ντε Λους. «Είναι τόσο εκπληκτικό να σκέφτεσαι πόσο καιρό έζησε αυτό το ζώο και τι μπορεί να έχει δει».

Αν και ήταν θλιβερό για το είδος, και για τον καρχαρία, η προσάραξη και η νεκροψία που ακολούθησε ήταν μια ευκαιρία να ριχτεί φως σε ένα είδος που καλύπτεται από μυστήριο.

Ένας επισκέπτης από τα βάθη

«Υπάρχει κάτι πολύ οικείο στο να εργάζεσαι με νεκρά ζώα, επειδή γνωρίζεις πραγματικά το είδος», λέει η Τζάσμιν Στάβενοβ Γιέρεμαλμ, υποψήφια διδάκτορας θαλάσσιας οικολογίας στο University College Cork στην Ιρλανδία, η οποία συμμετείχε στη νεκροψία του καρχαρία. «Τα νεκρά ζώα μπορούν να μας πουν πολλά για τα ζωντανά».

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Η πρώτη πρόκληση ήταν η μεταφορά του καρχαρία σε ένα εργαστήριο. Οι καρχαρίες της Γροιλανδίας είναι από τους μεγαλύτερους καρχαρίες στον κόσμο, φτάνοντας σε μήκος έως και τα 5 μέτρα. Αυτός ζύγιζε πάνω από 200 κιλά. Η ομάδα στην ακτή κάλυψε το σώμα με φύκια, για να εμποδίσει τους γλάρους και άλλα ζώα να το τσιμπολογούν. Την επόμενη μέρα, σε μια επιχείρηση ανάσυρσης υπό την επίβλεψη του National Museum of Ireland, ένας γερανός τον ανέλκυσε στην καρότσα ενός φορτηγού και τον μετέφερε σε ένα περιφερειακό κτηνιατρικό εργαστήριο. Μία ημέρα αργότερα, προστατευμένοι με μάσκες, γάντια και φόρμες, μια ομάδα ερευνητών από διάφορους οργανισμούς και ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένου του μουσείου, άρχισε να εξετάζει τον καρχαρία σε έναν καλά αεριζόμενο χώρο.

«Όταν πρόκειται για ένα ζώο που θα μπορούσε να είναι μερικών εκατοντάδων ετών, θα μπορούσε να υπάρχει οτιδήποτε μέσα σε αυτό το ζώο, οπότε για την υγεία και την ασφάλεια, θέλεις να είσαι βέβαιος ότι ακολουθείς σωστές τακτικές», λέει η Στάβενοβ Γιέρεμαλμ. «Αν είναι ένα ζώο που έχει ζήσει για τόσο πολύ καιρό, βακτήρια ή ιοί από πολύ παλιά θα μπορούσαν να βρίσκονται μέσα σε αυτό το σώμα», και μετά ξαφνικά να εκτεθούν μέσω της νεκροψίας, εξηγεί. «Είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι δεν γνωρίζουμε γιατί πέθανε αυτό το ζώο και ποιες πιθανές ασθένειες θα μπορούσε να έχει μέσα του».

Όσον αφορά τους καρχαρίες της Γροιλανδίας, οι ερευνητές προσπαθούν ακόμη να απαντήσουν σε ένα ευρύ φάσμα ερωτημάτων – από το πώς αυτά τα ζώα καταφέρνουν να ζουν για τόσο ασυνήθιστα μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι βασικά γεγονότα γύρω από την ύπαρξή τους. Οι καρχαρίες της Γροιλανδίας είναι αργοί στην κολύμβηση, μοναχικοί πτωματοφάγοι και θηρευτές. Τρέφονται με πτώματα, αλλά είναι επίσης γνωστό ότι πιάνουν ζωντανά θηράματα, όπως φώκιες, και έχουν μάλιστα παρατηρηθεί να «ρουφούν» τη λεία τους. Η ισχυρή αναρρόφηση τους επιτρέπει να ρουφούν τη λεία στο στόμα τους, καταπίνοντάς την ολόκληρη.

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«Εκπληκτικό το πόσο λίγα γνωρίζουμε για αυτούς τους καρχαρίες»

«Οι καρχαρίες της Γροιλανδίας είναι πολύ αργοί κολυμβητές, επομένως θεωρούνται κυρίως πτωματοφάγοι που τρέφονται με πτώματα. Αλλά μερικές φορές φαίνεται να καταφέρνουν ευκαιριακά να πιάσουν ζωντανά, γρήγορα θηράματα», όπως φώκιες, λέει η Λίλι Φογκ, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στην εξελικτική βιολογία στο University of Basel στην Ελβετία. «Δεδομένου ότι τα νερά της Αρκτικής μπορεί να είναι αρκετά σκοτεινά, είναι πιθανό να μπορούν να στήσουν ενέδρα σε φώκιες που κοιμούνται ή ξεκουράζονται, ή ίσως να επιλέγουν φώκιες που είναι ήδη τραυματισμένες ή παγιδευμένες στον πάγο».

Οι καρχαρίες της Γροιλανδίας ζουν στον Βόρειο Ατλαντικό και στα αρκτικά νερά γύρω από τη Γροιλανδία, τον Καναδά και την Ισλανδία, και έχουν αναπτύξει ορισμένα χαρακτηριστικά που τους βοηθούν να αντιμετωπίζουν το κρύο. Υψηλές συγκεντρώσεις χημικών ουσιών στο σώμα τους δρουν ως αντιψυκτικό, το οποίο έχει την παρενέργεια να κάνει τη σάρκα τους δηλητηριώδη.

Αλλά πολλά γύρω από αυτό το ζώο παραμένουν άγνωστα.

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«Για έναν τόσο μεγάλο καρχαρία με ευρεία εξάπλωση, που δεν είναι πραγματικά σπάνιο είδος στο μεγαλύτερο μέρος της εξάπλωσής του, είναι εκπληκτικό το πόσο λίγα γνωρίζουμε για αυτούς τους καρχαρίες», λέει η Μπριν Ντεβάιν, θαλάσσια βιολόγος και επιστήμονας αρκτικής αλιείας στο Oceans North, μια ΜΚΟ διατήρησης της φύσης, η οποία δεν συμμετείχε στη νεκροψία.

«Ακόμη και βασικές πτυχές της βιολογίας και της οικολογίας τους είναι άγνωστες», λέει. «Για παράδειγμα, εξακολουθούμε να μην γνωρίζουμε πού βρίσκονται οι περιοχές ζευγαρώματος και γέννησής τους, και έχει παρατηρηθεί μόνο μία έγκυος θηλυκή, οπότε δεν γνωρίζουμε καν με βεβαιότητα πόσα νεογνά έχουν ανά εγκυμοσύνη ή πόσο συχνά αναπαράγονται».

Ως αποτέλεσμα αυτής της αβεβαιότητας, οι επιστήμονες δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν με ακρίβεια πόσοι καρχαρίες της Γροιλανδίας υπάρχουν στον κόσμο, λέει. Αυτό καθιστά πιο δύσκολη την αξιολόγηση της υγείας του πληθυσμού και του κινδύνου από απειλές όπως τα παράπλευρα αλιεύματα.

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«Θα ήταν ηλικιωμένος για τη δική μας ηλικιακή κλίμακα – αλλά ήταν ίσως 150, ίσως 200 ετών, οπότε, για καρχαρία της Γροιλανδίας μόλις είχε φτάσει στην ωριμότητα», λέει η Ντε Λους.

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Τα μάτια, άλλη μια πηγή μυστηρίου

Οι ερευνητές άνοιξαν στη συνέχεια τον καρχαρία, αποκαλύπτοντας το τεράστιο συκώτι του – βάρους 50 κιλών – το οποίο τοποθέτησαν προσεκτικά σε μια μεγάλη λεκάνη για να το εξετάσουν. «Τα πάντα εξετάστηκαν, μετρήθηκαν και ζυγίστηκαν, ενώ λαμβάνονταν δείγματα καθώς προχωρούσαμε», λέει η Ντε Λους.

Ένα άλλο κρίσιμο βήμα ήταν η αφαίρεση των ματιών: οι φακοί θα χρησιμοποιηθούν για ραδιοχρονολόγηση άνθρακα, η οποία θα βοηθήσει στον προσδιορισμό της ηλικίας του καρχαρία.

Τα μάτια των καρχαριών της Γροιλανδίας αποτελούν άλλη μια πηγή μυστηρίου. «Για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι καρχαρίες της Γροιλανδίας περιγράφονταν ως ζω που δεν έχουν πολύ κακή όραση, ή ακόμη και ως τυφλοί», λέει η Φογκ. «Αυτό οφείλεται στην εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής τους […] και σε μικρά παρασιτικά που μοιάζουν με φούντες και αγκιστρώνονται στο μπροστινό μέρος των ματιών τους.

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Ωστόσο, μια ερευνητική εργασία του 2026 από τη Φογκ και άλλους διαπίστωσε το αντίθετο: «Τα μάτια και οι αμφιβληστροειδείς τους είναι στην πραγματικότητα σώα και εξαιρετικά εξειδικευμένα για ζωή σε πολύ λίγο φως», εξηγεί η Φογκ, η οποία δεν συμμετείχε στην ιρλανδική περίπτωση προσάραξης. «Ακόμη και σε άτομα ηλικίας άνω του ενός αιώνα, τα κύτταρα και ο μοριακός μηχανισμός που απαιτούνται για την όραση είναι ακόμα εκεί και φαίνονται υγιή. Το οπτικό τους σύστημα είναι ουσιαστικά σαν μια “κάμερα χαμηλού φωτός”, πράγμα που βγάζει απόλυτο νόημα αν περνάς τη ζωή σου στα σκοτεινά, παγωμένα βάθη του Αρκτικού Ωκεανού», εξηγεί. «Αυτό που είναι πραγματικά αξιοσημείωτο είναι ότι αυτός ο σύνθετος ιστός φαίνεται να συνεχίζει να λειτουργεί για τόσο πολύ καιρό. Είναι ένα οπτικό σύστημα που φαίνεται φτιαγμένο να αντέχει για αιώνες». Τα αιωρούμενα παράσιτα δεν έχουν στην πραγματικότητα μεγάλη επίδραση στην όραση του καρχαρία, λέει, σύμφωνα με την έρευνα.

Ένας λόγος για την ανθεκτικότητα μπορεί να βρίσκεται στην ικανότητα του καρχαρία της Γροιλανδίας να επιδιορθώνει το κατεστραμμένο DNA, προτείνει η ίδια: η ομάδα της βρήκε γονίδια που εμπλέκονται στην επιδιόρθωση του DNA τα οποία ήταν ιδιαίτερα ενεργά, ή «ενεργοποιημένα», στον καρχαρία της Γροιλανδίας σε σύγκριση με άλλους καρχαρίες που δεν ζουν για τόσο πολύ.

«Αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον επειδή η βλάβη του DNA και η ικανότητα επιδιόρθωσης συνδέονται ευρέως με τις διαδικασίες γήρανσης σε όλα τα ζώα», λέει.

Πώς μπορεί μια καρδιά να χτυπά για αιώνες;

«Ανοίξαμε το “στήθος” για να φτάσουμε στην καρδιά του ζώου, ώστε να μπορέσουμε να την αφαιρέσουμε κι αυτή», λέει η Ντε Λους. Η καρδιά φαινόταν υγιής, λέει – και ήταν τεράστια, ζυγίζοντας 34 κιλά: «Ήταν γιγαντιαία, επειδή είναι ένας γιγαντιαίος καρχαρίας». Για σύγκριση, μια ανθρώπινη καρδιά ζυγίζει περίπου 300 γραμμάρια.

Πώς μπορεί μια καρδιά να συνεχίζει να χτυπά για αιώνες; Μια πρόσφατη μελέτη που εξέτασε τις καρδιές των καρχαριών της Γροιλανδίας διαπίστωσε ότι έδειχναν κοινά σημάδια γήρανσης, όπως ουλοποίηση. Ωστόσο, παρά αυτούς τους δείκτες, οι καρδιές φαινόταν να λειτουργούν καλά. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ο καρχαρίας της Γροιλανδίας έχει εξελιχθεί ώστε να είναι ανθεκτικός σε δείκτες γήρανσης που σχετίζονται με κακή υγεία της καρδιάς σε άλλα ζώα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων.

Αυτό το πολύ ασυνήθιστο εύρημα, η καρδιά να συνεχίζει να λειτουργεί παρά το γεγονός ότι φέρει τα σημάδια της γήρανσης, «υπογραμμίζει την ανθεκτικότητα ως βασικό μηχανισμό που επιτρέπει την ακραία μακροζωία», αναφέρουν οι συγγραφείς της δημοσίευσης. Για τη Στάβενοβ Γιέρεμαλμ, η νεκροψία προσέφερε μια ευκαιρία να ρίξει μια κοντινή ματιά σε ορισμένα από τα μοναδικά χαρακτηριστικά του καρχαρία της Γροιλανδίας, τα οποία έχουν εξελιχθεί ώστε να ταιριάζουν αριστοτεχνικά στις ανάγκες του, όπως το να τρέφεται με πτώματα στον βυθό της θάλασσας. «Το τρώει, ακόμα κι όταν είναι σαπισμένο, ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται, εκμεταλλεύεται αυτή την ευκαιρία για να φάει», λέει.

Ο νεκρός καρχαρίας στο εργαστήριο είχε τα τέλεια εργαλεία γι’ αυτή τη δουλειά. «Τα δόντια του ήταν τόσο προσαρμοσμένα για να ξεσκίζουν κομμάτια από πτώματα, λόγω των ίσιων, πολύ κοφτερών πάνω δοντιών του, ενώ τα κάτω δόντια είχαν δύο διαφορετικές κατευθύνσεις, σχεδόν σαν πριόνι. Αυτή είναι μια τέλεια προσαρμογή για να κόβει κομμάτια από πτώματα που βρίσκει στον βυθό της θάλασσας».

Το στομάχι και ολόκληρος ο πεπτικός σωλήνας αφαιρέθηκαν άθικτα, για μεταγενέστερη ανάλυση. Ψηλαφώντας το κλειστό στομάχι, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι φαινόταν άδειο, αλλά η ελικοειδής βαλβίδα φαινόταν γεμάτη, υποδηλώνοντας ότι είχε χωνέψει πρόσφατα τροφή. Το άδειο στομάχι μπορεί να μην αποτελούσε πρόβλημα για τον καρχαρία, ο οποίος έχει χαμηλές ενεργειακές ανάγκες (ο αργός μεταβολισμός τους μπορεί να έχει εξελιχθεί για να αντιμετωπίζει περιβάλλοντα με περιορισμένους πόρους, όπως η Αρκτική, με έντονα εποχικά θηράματα).