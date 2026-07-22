Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ολλανδός influencer Σάμιουελ Ονούχα συνελήφθη στη Μύκονο έπειτα από δημόσια εμφάνισή του σε κατάσταση γυμνισμού και προσβλητική συμπεριφορά απέναντι σε άγαλμα.

Ο αδελφός του επιβεβαίωσε το περιστατικό και απέδωσε τη συγκεκριμένη συμπεριφορά σε πιθανό ψυχωσικό επεισόδιο που υπέστη ο 26χρονος επιχειρηματίας.

Οι τοπικές αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο ο συλληφθείς να βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών ή αλκοόλ κατά τη διάρκεια των πράξεών του.

Ο ίδιος βρίσκεται πλέον σε ασφαλές περιβάλλον και ακολουθεί πορεία ανάρρωσης, ενώ η οικογένειά του ζητά τον σεβασμό της ιδιωτικής τους ζωής.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο αδερφός του Ολλανδού influencer, Σάμιουελ Ονούχα, επιβεβαίωσε την σύλληψη του στη Μύκονο για προσβολή δημοσίας αιδούς και τόνισε πως ο 26χρονος ιδρυτής της μάρκας ρούχων ICON.Amsterdam, ενδέχεται να υπέστη ψυχωσικό επεισόδιο.

Ο Σάμιουελ Ονούχα προκάλεσε σάλο όταν εμφανίστηκε γυμνός στο κέντρο της Χώρας ενώ επίσης, χτύπησε και έσπρωξε τα γεννητικά του όργανα πάνω σε ένα άγαλμα του πρώην πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Advertisement

Advertisement

Ο αδελφός του, ο Ρούμπεν (24 ετών), επιβεβαίωσε στο Instagram ότι το βίντεο απεικόνιζε τον αδελφό του. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Σάμουελ υπέστη ένα ψυχωτικό επεισόδιο πριν αρχίσει να περιπλανιέται γυμνός. «Συνέβη εντελώς απροσδόκητα και ακόμα δεν καταλαβαίνουμε πλήρως πώς ή γιατί συνέβη», έγραψε. «Δεν ήταν ο εαυτός του, κάτι που οδήγησε στη συμπεριφορά που φαίνεται σε αυτά τα βίντεο». Ο Ρούμπεν πρόσθεσε ότι ο Σάμουελ είναι ασφαλής και αναρρώνει. «Τώρα είναι ασφαλής και εστιάζουμε στην ανάρρωσή του. Ζητάμε σεβασμό της ιδιωτικής μας ζωής», πρόσθεσε ο μικρότερος αδελφός του.

Ο αυτοδημιούργητος influencer και οι υπόνιες για ναρκωτικά

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ολλανδίας δήλωσε στο RTL Nieuws ότι δεν είχε λάβει ακόμη αίτημα για προξενική συνδρομή. Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, οι τοπικές αρχές διερευνούν αν ο Ονούχα βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ.

Οι αδελφοί Ονούχα έχουν ο καθένας περίπου ένα εκατομμύριο ακόλουθους στο Instagram. Ο Σάμουελ ξεκίνησε την επιχειρηματική του πορεία από τη Βόρεια Ολλανδία σε ηλικία 18 ετών και ίδρυσε το 2018, μαζί με τον Ρούμπεν, τη μάρκα ρούχων ICON.Amsterdam. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας, η ιδέα πίσω από τη μάρκα ρούχων είναι: «Αν ντύνεσαι με προσοχή, η θέση σου στον κόσμο είναι διαφορετική».

Ο influencer περιγράφει τον εαυτό του ως αυτοδημιούργητο εκατομμυριούχο που ζει στο Άμστερνταμ και στο Ντουμπάι.

Διάφορα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την περασμένη άνοιξη ότι οι αδελφοί είχαν συλληφθεί στο Ντουμπάι λόγω πιθανής εμπλοκής τους σε δραστηριότητες που σχετίζονται με ναρκωτικά. Δεν είναι σαφές αν αυτό ισχύει πράγματι.

Πολυτελής τρόπος ζωής



Τα αδέλφια μοιράζονται τον πολυτελή τρόπο ζωής τους στο Instagram και στο YouTube. Ισχυρίζονται ότι κερδίζουν εκατομμύρια από τις επιχειρήσεις τους και, μεταξύ άλλων, ταξιδεύουν με ιδιωτικό τζετ και οδηγούν Lamborghini. Προσφέρουν μαθήματα για το dropshipping και προσωπική καθοδήγηση, μέσω των οποίων στοχεύουν να «βοηθήσουν» άλλους να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Με το dropshipping, πουλάς προϊόντα μέσω ενός ηλεκτρονικού καταστήματος τα οποία δεν διατηρείς εσύ ο ίδιος σε απόθεμα.