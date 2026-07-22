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Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του μετά από αντίσταση που προέβαλε κατά τη διάρκεια της επέμβασης των αστυνομικών οργάνων στο σημείο.

Ο συλληφθείς είναι ευρέως γνωστός ως συνιδρυτής του brand ένδυσης Icon Amsterdam και για τη δραστηριότητά του στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Οι Αρχές σχημάτισαν δικογραφία και διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, εξετάζοντας πιθανή εμπλοκή κατανάλωσης αλκοόλ ή άλλων ουσιών.

Η υπόθεση έχει λάβει μεγάλη δημοσιότητα, έρχοντας σε αντίθεση με την εικόνα της αυτοδημιούργητης επιτυχίας που ο ίδιος προβάλλει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Ο Σάμιουελ Ονούχα, ο 26χρονος Ολλανδο-Νιγηριανός επιχειρηματίας και influencer που συνελήφθη στη Μύκονο όταν εμφανίστηκε γυμνός στο κέντρο της Χώρας, είναι μία από τις πιο γνωστές προσωπικότητες του χώρου του ηλεκτρονικού εμπορίου και της διαδικτυακής επιχειρηματικότητας. Το περιστατικό προκάλεσε αίσθηση στο νησί, καθώς εκτυλίχθηκε σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία, μπροστά από το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή, με περαστικούς και τουρίστες να παρακολουθούν έκπληκτοι όσα συνέβαιναν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μυκόνου έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να τον ακινητοποιήσουν. Ο 26χρονος φέρεται να αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις τους και αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση τριών αστυνομικών για να του περάσουν χειροπέδες και να τον οδηγήσουν στο τμήμα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του περιστατικού και αν η συμπεριφορά του σχετίζεται με κατανάλωση αλκοόλ ή άλλων ουσιών.

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Πέρα από το πρωτοφανές περιστατικό, ο Σάμιουελ Ονούχα είναι ιδιαίτερα γνωστός στον επιχειρηματικό κόσμο. Είναι ο συνιδρυτής του brand ένδυσης «Icon Amsterdam», μιας εταιρείας που αναπτύχθηκε ταχύτατα μέσα από το ηλεκτρονικό εμπόριο και απέκτησε διεθνή παρουσία. Μαζί με τον μικρότερο αδελφό του, Ruben, κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να δημιουργήσει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη επιχείρηση, η οποία απευθύνεται κυρίως σε νεανικό κοινό.

Η ιστορία του αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της λεγόμενης «αυτοδημιούργητης επιτυχίας». Ο ίδιος έχει αναφέρει ότι μεγάλωσε σε ένα μικρό χωριό της Ολλανδίας, σε οικογένεια με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες. Τα πρώτα του χρήματα τα κέρδισε εργαζόμενος στη συγκομιδή λουλουδιών, με χαμηλό ωρομίσθιο, ενώ ήδη από την εφηβεία του αναζητούσε τρόπους να δημιουργήσει εισόδημα μέσω του διαδικτύου.

Σε ηλικία μόλις 18 ετών δημιούργησε το πρώτο του ηλεκτρονικό κατάστημα, επιλέγοντας λίγο αργότερα να εγκαταλείψει το σχολείο και να αφιερωθεί αποκλειστικά στις επιχειρήσεις. Όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα, πίστευε ότι η οικονομική ανεξαρτησία μπορούσε να επιτευχθεί μέσα από το ηλεκτρονικό εμπόριο, σε μια εποχή που αρκετοί αντιμετώπιζαν με δυσπιστία αυτού του είδους τις δραστηριότητες.

Σήμερα διαθέτει περισσότερους από ένα εκατομμύριο ακολούθους στο Instagram, όπου δημοσιεύει εικόνες από την καθημερινότητά του, τα επαγγελματικά του ταξίδια και τον πολυτελή τρόπο ζωής που ακολουθεί. Στις αναρτήσεις του εμφανίζεται συχνά δίπλα σε ιδιωτικά αεροσκάφη, πολυτελή γιοτ, supercars και βίλες, προβάλλοντας το αποτέλεσμα της επιχειρηματικής του πορείας.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται στον χώρο της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, προσφέροντας προγράμματα mentoring και coaching σε νέους που επιθυμούν να ασχοληθούν με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Μέσα από τα βίντεο, τα podcasts και τις διαδικτυακές του παρουσιάσεις μοιράζεται εμπειρίες και συμβουλές γύρω από το ηλεκτρονικό επιχειρείν, ενώ συχνά φιλοξενείται σε εκπομπές και podcasts με αντικείμενο τις startups και την ανάπτυξη επιχειρήσεων.

Το 2024 κυκλοφόρησε και ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στη ζωή και την επαγγελματική του πορεία, με τίτλο «How I Went from Broke to Making $30M/Year with Ecom», στο οποίο περιγράφει τη διαδρομή από τα δύσκολα παιδικά χρόνια μέχρι τη δημιουργία μιας επιχείρησης με δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε ετήσιο τζίρο.

Στην προσωπική του ιστοσελίδα περιγράφει τον εαυτό του ως έναν άνθρωπο που είχε από μικρός μοναδικό στόχο την οικονομική ελευθερία. Υποστηρίζει ότι δεν γεννήθηκε σε εύπορη οικογένεια και πως η επιτυχία του οφείλεται αποκλειστικά στη δουλειά, την επιμονή και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το διαδίκτυο. Η εικόνα αυτή, ωστόσο, έρχεται πλέον σε έντονη αντίθεση με το περιστατικό στη Μύκονο, το οποίο έχει προκαλέσει μεγάλη δημοσιότητα και βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.