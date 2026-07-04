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Οι αρχές εντόπισαν τον δράστη έπειτα από παρακολούθηση, καθώς πραγματοποιούσε καθημερινές συναντήσεις για την πώληση ναρκωτικών χρησιμοποιώντας το όχημά του.

Κατά τις έρευνες σε οικία, όχημα και κρησφύγετο, κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης, κεταμίνης, παραισθησιογόνων μανιταριών, δισκίων, χρηματικά ποσά και εξοπλισμός.

Το παράνομο όφελος από τη διακίνηση εκτιμάται στις 45.085 ευρώ, ενώ σε βάρος του συλληφθέντος εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις ιταλικές αρχές για λαθροδιακίνηση.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

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Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου συνέλαβαν την Παρασκευή (3/7) έναν 30χρονο αλλοδαπό, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 30χρονος πραγματοποιούσε σε καθημερινή βάση συναντήσεις στην Μύκονο, παραδίδοντας δέματα που έμοιαζαν με «φιξάκια» κοκαΐνης, παίρνοντας σε αντάλλαγμα χρηματικά ποσά.

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Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν τις κινήσεις του 30χρονου το τελευταίο χρονικό διάστημα και εντόπισαν τόσο την κατοικία του, όσο και το μέρος στο οποίο έκρυβε τις ναρκωτικές ουσίες.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου συνελήφθη χθες, Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026, στη Μύκονο, αλλοδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, καθώς και της νομοθεσίας περί εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική επικράτεια, ενώ παράλληλα σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις Ιταλικές Αρχές για λαθροδιακίνηση.

Πρόκειται για 30χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση και ανάλυση πληροφοριακών στοιχείων, που αφορούσαν τη δραστηριοποίησή του στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο.

Πιο αναλυτικά, διαπιστώθηκε ότι ο ανωτέρω, χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητό του, πραγματοποιούσε -σε καθημερινή βάση- ολιγόλεπτες συναντήσεις με άτομα, στα οποία παρέδιδε δέματα που προσομοίαζαν σε «φιξάκια» κοκαΐνης, παραλαμβάνοντας ως αντάλλαγμα χρηματικά ποσά. Επιπλέον, στο πλαίσιο των ερευνών εξακριβώθηκε η κατοικία του, καθώς και χώρος (καβάτζα) τον οποίο χρησιμοποιούσε και επισκεπτόταν συχνά.

Από την κατοχή του, καθώς και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην ανωτέρω οικία, στην «καβάτζα» και στο όχημα που χρησιμοποιούσε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

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239- φιξάκια κοκαΐνης, καθώς και ροζ κοκαΐνης συνολικού βάρους -296,5- γραμμάριων,

συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) συνολικού βάρους -154- γραμμάριων,



37- φιξάκια κεταμίνης συνολικού βάρους -31,3- γραμμάριων,



31- γραμμάρια παραισθησιογόνων μανιταριών σε μορφή σκόνης,



50- ναρκωτικά δισκία,



ζυγαριά,



8.000- ευρώ,

1.160- δολάρια και



κινητό τηλέφωνο.



Υπολογίζεται ότι, ο κατηγορούμενος θα αποκόμιζε από την πώληση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών παράνομο περιουσιακό όφελος που ανέρχεται στα -45.085- ευρώ.

Επιπλέον, ύστερα από σχετική έρευνα σε βάση δεδομένων της Ελληνικής Αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις Ιταλικές Αρχές για λαθροδιακίνηση, καθώς και μέτρο άρνησης εισόδου και διαμονής υπηκόου τρίτης χώρας στον χώρο Schengen, από τις Γερμανικές Αρχές.

Ο συλληφθείς, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι ναρκωτικές ουσίες που κατασχέθηκαν, θα αποσταλούν στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία για εξέταση.

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