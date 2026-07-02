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Μία μέρα πριν από το φινάλε τη φετινής σεζόν, η Κατερίνα Καινούργιου δεν κατάφερε να φτάσει στις εγκαταστάσεις του ALPHA. Δύο ώρες πριν από την έναρξη της εκπομπής της, ενημέρωσε το κανάλι πως μετά από μία έντονη αδιαθεσία που την ταλαιπωρούσε από το προηγούμενο βράδυ, η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί και δεν μπορούσε να βγει από το σπίτι.

Στη συνέχεια ο σύζυγός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, που δεν είχε φύγει στιγμή από το πλευρό της, τη μετέφερε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο για τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις και στη συνέχεια επέστρεψαν στο σπίτι τους στο Κολωνάκι ενώ η ίδια αισθανόταν ήδη πολύ καλύτερα.

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«Η Κατερίνα Καινούργιου θα επιστρέψει κανονικά στην εκπομπή το πρωί της Παρασκευής για να αποχαιρετήσει το τηλεοπτικό κοινό που της χάρισε την πρωτιά στους πίνακες τηλεθέασης από την αρχή της σεζόν» λέει πηγή από τον ALPHA.

Η Κατερίνα Καινούργιου με τον Στέφανο Κωνσταντίδη στο εστιατόριο του Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Κατερίνα Καινούργιου: Οι διακοπές μπορούν να περιμένουν

Αν και η Super Κατερίνα ολοκληρώνεται αυτή την Παρασκευή, η Κατερίνα Καινούργιου και η ομάδα της θα συνεχίσουν να εργάζονται και την επόμενη εβδομάδα καθώς, όπως αποκάλυψε χτες η HuffPost, η εκπομπή αποκτά νέο αρχισυντάκτη, τον Μιχάλη Πλεμμένο, ο οποίος μέχρι και αύριο ανήκει στο Happy Day.

Αμέσως μετά η 41χρονη παρουσιάστρια θα ταξιδέψει για πρώτη φορά με την, τριών μηνών, κόρη της Ξένια στην εξοχική της κατοικία στην Πάρο, το νησί όπου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ο σύζυγός της την καλοκαιρινή σεζόν.