Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει παρεμβάσεις για συνταξιούχους, εργαζόμενους και επιχειρήσεις ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με βάση τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.

Για τους συνταξιούχους εξετάζεται η αύξηση του έκτακτου βοηθήματος στα 400 ευρώ και η ετήσια αναπροσαρμογή των κύριων συντάξεων έως 3,2 τοις εκατό.

Οι προτάσεις για εργαζόμενους και επιχειρήσεις περιλαμβάνουν τη μείωση εργοδοτικών εισφορών, την αύξηση του κατώτατου μισθού και την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

Σχεδιάζονται επίσης αλλαγές στη φορολογία ενοικίων, τη μείωση της προκαταβολής φόρου και διορθώσεις στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών.

Η κυβέρνηση θα οριστικοποιήσει τις αποφάσεις της βασιζόμενη στα αυξημένα δημόσια έσοδα και το πρωτογενές πλεόνασμα του επταμήνου.

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Το «πακέτο» της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) μπαίνει στην τελική ευθεία, με το οικονομικό επιτελείο να εξετάζει παρεμβάσεις που αφορούν εκατομμύρια συνταξιούχους, εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Για τους συνταξιούχους, στο τραπέζι βρίσκεται η αύξηση του έκτακτου βοηθήματος από 300 σε 400 ευρώ, καθώς και η διεύρυνση των δικαιούχων ώστε να φθάσουν περίπου τις 400.000. Παράλληλα, εξετάζεται η ετήσια αύξηση των κύριων συντάξεων, η οποία, σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, μπορεί να κινηθεί μεταξύ 2,6% και 3,2%.

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Τι εξετάζεται για τους συνταξιούχους

Μέτρο Τι εξετάζεται Ποιοι ωφελούνται Έκτακτο επίδομα Αύξηση από 300€ σε 400€ Χαμηλοσυνταξιούχοι Δικαιούχοι επιδόματος Διεύρυνση σε περίπου 400.000 συνταξιούχους Περισσότεροι δικαιούχοι Αυξήσεις συντάξεων Αναπροσαρμογή από 2,6% έως 3,2% από το 2027 Όλοι οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν αύξηση

Για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, τα επικρατέστερα σενάρια περιλαμβάνουν νέα μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 0,5%, νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλαγές στη φορολόγηση των εισοδημάτων από ενοίκια με νέα κλίμακα, περαιτέρω μείωση της προκαταβολής φόρου, διορθώσεις στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών, σταδιακή μείωση του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων και κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όσους εξακολουθούν να το καταβάλλουν.

Τι εξετάζεται για μισθωτούς, επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Μέτρο Τι αλλάζει Ποιοι ωφελούνται Εργοδοτικές εισφορές Νέα μείωση κατά 0,5% Επιχειρήσεις – εργαζόμενοι Κατώτατος μισθός Νέα αύξηση Εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα Φορολογία ενοικίων Νέα φορολογική κλίμακα Ιδιοκτήτες ακινήτων Προκαταβολή φόρου Περαιτέρω μείωση Επιχειρήσεις και επαγγελματίες Τέλος επιτηδεύματος Πλήρης κατάργηση όπου εξακολουθεί να επιβάλλεται Ελεύθεροι επαγγελματίες Τεκμαρτό εισόδημα Διορθώσεις στο ελάχιστο τεκμαρτό Ελεύθεροι επαγγελματίες Φόρος επιχειρήσεων Σταδιακή μείωση του εταιρικού συντελεστή Επιχειρήσεις

Το εύρος των παρεμβάσεων θα εξαρτηθεί από τον τελικό δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος εκτιμάται ότι μπορεί να διαμορφωθεί μεταξύ 1,8 και 2 δισ. ευρώ.

Το βασικό «καύσιμο» για τις εξαγγελίες είναι η πορεία των δημόσιων εσόδων. Στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν στα 42,9 δισ. ευρώ, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα έφτασε τα 5,725 δισ. ευρώ, περίπου 1,3 δισ. ευρώ υψηλότερα από τον στόχο. Η επίδοση αυτή ενισχύει τις δυνατότητες της κυβέρνησης να προχωρήσει σε ένα ευρύτερο πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων και εισοδηματικών ενισχύσεων, με τις οριστικές αποφάσεις να αναμένονται λίγο πριν από την έναρξη της ΔΕΘ.