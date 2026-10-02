Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μεγάλη ενόχληση φαίνεται πως έχει δημιουργήσει στην Άννα Βίσση και το στενό της οικογενειακό, φιλικό και επαγγελματικό περιβάλλον συγκεκριμένες ιστορίες που διαδίδονται τα τελευταία 24ωρα μετά τη ρήξη στις σχέσεις της με τον Νίκο Καρβέλα.

«Υπάρχουν άνθρωποι που διαδίδουν σκόπιμα πράγματα που δεν ισχύουν» λέει πηγή από το περιβάλλον της Άννας Βίσση. «Η ίδια έχει κρατήσει μια πολύ διακριτική στάση μέχρι σήμερα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γνωρίζει τι συμβαίνει στο παρασκήνιο».

Advertisement

Advertisement

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι, σε αντίθεση με ό,τι ακούγεται, κανένας άνθρωπος γύρω της δεν έχει προσπαθήσει να μπει ανάμεσα σε εκείνη και τον Νίκο Καρβέλα. «Είναι μία σχέση ζωής που όλοι όσοι είναι γύρω της την έχουν σεβαστεί γιατί ξέρουν τι σημαίνει ο Νίκος για την Άννα».

Βίσση- Καρβέλας: Τα νέα τραγούδια που έχουν ηχογραφήσει

Οι ίδιες πηγές επιβεβαιώνουν πως η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας έχουν ήδη ηχογραφήσει κάποια νέα τραγούδια που προορίζονταν για το πρώτο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει με τη σφραγίδα της Vission Music.

«Κανένας δεν είπε στην Άννα Βίσση να αναζητήσει νέους δημιουργούς μετά το ξέσπασμα του Νίκου Καρβέλα που έχει παγώσει προσωρινά τις σχέσεις τους» τονίζουν. «Αντίθετα, όλοι θέλουν και ελπίζουν να ηρεμήσουν τα πράγματα αφού όσον αφορά στη μουσική, η Άννα και ο Νίκος είναι “ένα”».

Έτσι κι αλλιώς, λόγος βιασύνης για κάποια νέα κυκλοφορία δεν υπάρχει αφού το τελευταίο τους τραγούδι με τίτλο «Όχι γιατί» κυκλοφόρησε μέσα στον Σεπτέμβριο, ενώ το καλοκαιρινό τους hit «Αιγαίο» συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του στα εγχώρια μουσικά charts.