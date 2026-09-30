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Η 50χρονη διευθύντρια, η οποία είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή έξω από σχολείο της Ηλιούπολης την περασμένη Τρίτη (22/9), έδωσε μάχη να κρατηθεί στην ζωή, χωρίς τελικά να τα καταφέρνει.

Η γυναίκα είχε διακομιστεί σε κρίσιμη κατάσταση στον «Ερυθρό Σταυρό», όπως είχε γίνει γνωστό, έπειτα από την άμεση παρέμβαση πολιτών, του νοσηλευτή του δημοτικού σχολείου και πληρώματος του ΕΚΑΒ, οι οποίοι προχώρησαν σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

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Κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, οι διασώστες του ΕΚΑΒ συνέχισαν χωρίς διακοπή τις προσπάθειες ανάνηψης. Οι γιατροί του «Ερυθρού Σταυρού» κατάφεραν αρχικά να την επαναφέρουν στη ζωή, καθώς είχε φτάσει στο νοσοκομείο χωρίς ζωτικά σημεία.

Ωστόσο, η κατάσταση της 50χρονης εξακολούθησε να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Παρά τη μάχη που έδωσε το ιατρικό προσωπικό, η γυναίκα τελικά κατέληξε.

Η διευθύντρια είχε καταρρεύσει στον δρόμο, κοντά στο σχολικό συγκρότημα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην ανακοπή της διευθύντριας.