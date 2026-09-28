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Η ντρίμπλα που έσκασε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στον Τζόναθαν Μπούρκαρντ της Γερμανίας στον χθεσινό (27/9) θρίαμβο της Εθνικής Ελλάδας στο Άουγκσμπουργκ, είναι από τα θέματα συζήτησης στην ποδοσφαιρική Ευρώπη.

Η έμπνευση που είχε ο 19χρονος άσος της Μπορούσια Ντόρτμουντ φανερώνουν το πλούσιο ταλέντο του αλλά το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι πως φυσικά δεν το έχει κάνει για πρώτη φορά.

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Η UEFA θυμήθηκε αντίστοιχες ντρίμπλες του Καρέτσα και τις ανέβασε στο λογαριασμό του Europa League στα social media. Οι ντρίμπλες είναι βεβαίως από τις πρόσφατες ημέρες, που ο 19χρονος εξτρέμ αγωνιζόταν στην Γκενκ πριν πάρει το φετινό καλοκαίρι τη μεταγραφή του για την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο Καρέτσας μπορεί να μην ήταν ο σκόρερ του ελληνικού θριάμβου στη Γερμανία αλλά έμεινε στο γήπεδο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και δεν ήταν οι λίγες οι στιγμές με την μπάλα στα πόδια που έδειχνε στοιχεία του πλούσιου ταλέντου του.