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Η συνάντηση έλαβε χώρα στις 7 Ιουλίου στο σπίτι του καλλιτέχνη, ο οποίος εμφανίστηκε ευδιάθετος και πρόθυμος να συζητήσει για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, τις οικογενειακές του σχέσεις και τις επαγγελματικές του διαφωνίες.

Ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος λάμβανε όλες τις αποφάσεις για την καριέρα του, ενώ παράλληλα εξέφρασε τη συναισθηματική του φόρτιση για προσωπικές στιγμές και την ανάγκη του για ηρεμία.

Μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη στις 9 Σεπτεμβρίου, ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι η συνέντευξη αποτέλεσε μια σημαντική κατάθεση ψυχής, καθώς ο εκλιπών ένιωθε την ανάγκη να μιλήσει για όλα όσα τον απασχολούσαν.

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Στην τελευταία συνέντευξη που παραχώρησε ο Γιώργος Μαζωνάκης αναφέρθηκε ο Τάσος Τρύφωνος, αποκαλύπτοντας πως ο ίδιος είχε προσπαθήσει αρχικά να μεταθέσει το ραντεβού τους για αργότερα, όμως ο τραγουδιστής επέμενε να πραγματοποιηθεί άμεσα, καθώς ήθελε, όπως του είπε, «να μιλήσει για όλα τώρα».

Ο δημοσιογράφος βρέθηκε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» και μίλησε για την τελευταία τηλεοπτική συνέντευξη του Γιώργου Μαζωνάκη στην εκπομπή «Τετ α Τετ», η οποία είχε προβληθεί περίπου δύο μήνες πριν από τον θάνατό του.

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Ο Τάσος Τρύφωνος περιέγραψε αρχικά πώς προέκυψε η συνάντησή τους και αποκάλυψε ότι, ενώ ο ίδιος είχε προτείνει η συνέντευξη να γίνει τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήθελε να γίνει χωρίς καθυστέρηση.

«Ήταν μια μεγάλη έκπληξη όταν χτύπησε το τηλέφωνο για τη συνέντευξη. Προσπαθούσα να τον πείσω, επειδή εγώ είχα ήδη κάνει φινάλε στη σεζόν με τον Αντώνη Ρέμο. Του λέω “δεν προτιμάς να έρθω Σεπτέμβριο, Οκτώβριο να είσαι η πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν;” και μου είπε “όχι Τάσο, θέλω να έρθεις τώρα, να τα πω τώρα, να μιλήσω για όλα, θέλω να με ρωτήσεις ό,τι θες”», ανέφερε.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου, στο σπίτι του τραγουδιστή. Ο δημοσιογράφος θυμήθηκε τη διάθεση του Γιώργου Μαζωνάκη εκείνη την ημέρα, τονίζοντας πως ήταν ευδιάθετος, έκανε χιούμορ και είχε βάλει μουσική, ενώ είχε την ανάγκη να εκφράσει όσα κρατούσε μέσα του.

«Ήταν 7 Ιουλίου όταν πήγα σπίτι του, ήταν πολύ ευδιάθετος. Έκανε πλάκα, μας είχε βάλει μουσική. Ήθελε να βγάλει πράγματα από μέσα του. Κατάλαβα ότι ήθελε να βγάλει πράγματα από μέσα του. Μου εξήγησε ότι επέλεξε εμένα, γιατί βλέποντας τις εκπομπές θεωρούσε ότι του ταίριαζε πιο πολύ το στιλ του “Τετ α Τετ”, το ότι θα έπαιζε στην Κύπρο και μετά θα γινόταν η αναπαραγωγή εδώ. Ένιωθε περισσότερη ασφάλεια», είπε ο Τάσος Τρύφωνος.

Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στη στιγμή που πληροφορήθηκε τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου. Όπως περιέγραψε, αρχικά δυσκολεύτηκε να πιστέψει την είδηση, ενώ λίγο αργότερα δέχτηκε αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα από τηλεοπτικές εκπομπές και κανάλια στην Ελλάδα και την Κύπρο.

«Όταν μου έστειλαν σε μήνυμα για το θάνατό του, το είδα, το ξαναείδα και μέχρι να το συνειδητοποιήσω, άρχισαν τα τηλέφωνα να χτυπάνε ασταμάτητα. Εκπομπές, κανάλια, από Ελλάδα, Κύπρο κλπ. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Σκεφτόμουν ότι πριν δύο μήνες ήμουν στο σπίτι του και κάναμε τη συνέντευξη. Ήταν απίστευτο το όλο σκηνικό. Ήθελε να γίνει αυτή η συνέντευξη για να υπάρχει η δική του αλήθεια», ανέφερε.

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Ο Τάσος Τρύφωνος μίλησε ακόμη για μια πιο προσωπική στιγμή που έζησαν οι δυο τους μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης. Ο Γιώργος Μαζωνάκης τον πήγε στην πίσω αυλή του σπιτιού του και του έδειξε το σημείο όπου είχε θάψει το σκυλάκι του, μια ανάμνηση που τον συγκίνησε έντονα.

«Όταν τελειώσαμε τη συνέντευξη με πήγε στην πίσω αυλή του σπιτιού του και μου έδειξε πού είχε θάψει το σκυλάκι του, συγκινήθηκε και έκλαιγε. Τον ρώτησα αν ήθελε, όταν θα έρχομαι Αθήνα, να τον παίρνω τηλέφωνο και να πηγαίνουμε να τρώμε μαζί στο Καβούρι. Και μου είπε “ναι ρε Τάσο, παίρνε με, είμαι μόνος μου”. Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος που τον αγαπούσε τόσος κόσμος», είπε.

Η τελευταία τηλεοπτική συνέντευξη του Γιώργου Μαζωνάκη

Στην τελευταία τηλεοπτική του συνέντευξη, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μιλήσει αναλυτικά για όσα είχε βιώσει το προηγούμενο διάστημα. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο τον Αύγουστο του 2025, στη σχέση του με την οικογένειά του, στη συνεργασία του με την αδερφή του, Βάσω, αλλά και στην καταγγελία σε βάρος του για ασέλγεια.

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Για την περίοδο του εγκλεισμού του στο Δρομοκαΐτειο, ο τραγουδιστής είχε εξηγήσει πως προσπάθησε να κρατήσει τα θετικά στοιχεία που μπορούσε να αντλήσει από μια δύσκολη εμπειρία και να αντιμετωπίσει την κατάσταση με ψυχραιμία και απόσταση.

«Αυτός ο χρόνος ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνει η κάθε κακή κατάσταση. Έμαθα να μιλάω όποτε θέλω εγώ να μιλάω, όχι όποτε θέλουν οι άλλοι. Είναι μία τακτική που απέκτησα με τα χρόνια. Είμαι από τους ανθρώπους που θέλω να εξηγώ μία κατάσταση με γεγονότα και να έχω το μυαλό μου από μακριά, όχι σε θυμό και νεύρα, να παίρνω την απόστασή μου. Δεν παρακολούθησα τίποτα απ’ ό,τι έλεγαν. Για πολλά χρόνια η έκθεση μού έφερνε τρόμο, από εκεί και μετά από την εμπειρία κατάλαβα ότι είναι πιο καλή η ησυχία. Αν κάποιος με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε να ανοίξω την τηλεόραση γυρνούσα πλευρό και κοιμόμουν», είχε δηλώσει.

Ιδιαίτερη αναφορά είχε κάνει και στη συνεργασία του με την αδερφή του, Βάσω, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν ήταν manager του, αλλά συνεργάτης του, και πως τις αποφάσεις τις λάμβανε ο ίδιος.

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«Η Βάσω δεν ήταν manager μου, ήταν συνεργάτης, πάντα τις αποφάσεις τις έπαιρνα εγώ. Αυτό άλλαξε πριν πολλά χρόνια. Είμαι ένας άνθρωπος που για να πάρω μία απόφαση πρέπει να δω μία κατάσταση από όλες τις πλευρές. Περάσαμε από πολλές κουβέντες για να καταλάβω ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε άλλο. Τον τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από τη μεριά της οικογένειας, όχι από εμένα. Τα πράγματα άρχισαν να γίνονται περίεργα όταν είχαμε μία διαφωνία με ένα ακίνητο. Η Βάσω είχε το πληρεξούσιο, δεν ήταν καλυμμένη νομικά. Άρχισε ο χορός του παραλόγου, ούτε με την μία πλευρά ούτε με την άλλη. Άρχισε να γίνεται ένα χάος και έπρεπε σιγά σιγά να ξεμπερδεύουμε τον κόμπο», είχε αναφέρει.

Μιλώντας για την οικογένειά του και τον ρόλο που είχε αναλάβει απέναντί της, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναφερθεί και στην οικονομική στήριξη που της παρείχε. Παράλληλα, είχε περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν τη θέση του μέσα στην οικογένεια, σημειώνοντας ότι δεν θεωρούσε ποτέ τον εαυτό του ανώτερο από τους υπόλοιπους.

«Για να μην το φέρω τόσο μεγάλο, ήμουν το όνομα της οικογένειας. Κάθε παιδί θα βοηθούσε την οικογένειά του οικονομικά, όπως και η οικογένειά μου στο παρελθόν. Με ακολουθούσαν παντού, με στήριζαν. Τα πράγματα τα θεωρώ πιο απαλά σήμερα. Δεν θεώρησα ποτέ ότι ο εαυτός μου είναι ο υπέρτατος, ο μοναδικός. Πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα», είχε πει.

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