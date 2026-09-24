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Η εκπομπή «Το Πρωινό» παρέλειψε να προβάλει τις δηλώσεις της Φαίης Σκορδά, επιλέγοντας να δείξει μόνο τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους της εκδήλωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επικεφαλής της εκπομπής θεώρησαν άκομψη την προβολή της επειδή συνοδευόταν από τον αρραβωνιαστικό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Παράλληλα, ο Γιώργος Λιάγκας προκάλεσε αίσθηση κατά τη διάρκεια της εκπομπής, απευθύνοντας έντονη παρατήρηση στη συνεργάτιδά του Νόρα Καούρη σχετικά με την αλήθεια.

Οι χρήστες του διαδικτύου συσχέτισαν τη φράση του παρουσιαστή με την προηγούμενη επαγγελματική πορεία της συνεργάτιδάς του στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου.

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Το βράδυ της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε η μεγάλη επετειακή εκδήλωση του οίκου κοσμημάτων Vourakis στον Παλιό Χρηματιστήριο. Ανάμεσα στους διάσημους Έλληνες που έδωσαν το παρών ήταν η νέα παρουσιάστρια του ΑΝΤ1 Φαίη Σκορδά που μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες, γεγονός που «Το Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα παρέλειψε να αναφέρει, προβάλλοντας ταυτόχρονα πλάνα και δηλώσεις από τους υπόλοιπους που ήταν εκεί, όπως η άλλη νέα μεταγραφή του σταθμού, Σία Κοσιώνη, η οποία παρουσίασε κιόλας τη λαμπερή εκδήλωση.

Το ότι δεν υπήρξε καν αναφορά στο όνομά της, ενώ όλοι γνωρίζουν ότι θα παρουσιάσει την πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου, ήταν λογικό να σχολιαστεί από αρκετούς. Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, αυτό δεν έγινε τυχαία, αλλά οι επικεφαλής της εκπομπής «Το Πρωινό», θεώρησαν ότι θα ήταν άκομψο επειδή συνοδευόταν από τον αρραβωνιαστικό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

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Λίγη ώρα νωρίτερα, το Happy Day είχε παίξει τις δηλώσεις της Φαίης Σκορδά, στις οποίες δεν φαινόταν ο σύντροφός της. Εκεί η 46χρονη παρουσιάστρια αναφερόταν στο νέο της τηλεοπτικό βήμα:

Αυτό που ισχύει πάντως, είναι ότι, παρά το μικρό ολίσθημα της εκπομπής «Το Πρωινό», οι σχέσεις ανάμεσα στον Γιώργο Λιάγκα και τη Φαίη Σκορδά είναι παραπάνω από αρμονικές. Μάλιστα ο Γιώργος Λιάγκας ήταν εκείνος που προσπαθούσε πριν από τέσσερα χρόνια να μην αποχωρήσει από τον ΑΝΤ1, αλλά να δεχτεί την πρόταση που της είχε κάνει (και τότε) ο σταθμός για την πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου, ενώ ήταν από εκείνους που έχει υποστηρίξει με θέρμη το καλοκαίρι την επιστροφή της στο κανάλι του Αμαρουσίου.

Το 2021 ήταν η τελευταία χρονιά που το πρώην ζευγάρι είχε συνεργαστεί τηλεοπτικά.

Το Νοέμβριο μάλιστα συμπληρώνονται 10 χρόνια από την ανακοίνωση του διαζυγίου τους, αν και το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση ήδη έναν ολόκληρο χρόνο.

Γιώργος Λιάγκας στο «Πρωινό»: «Δεν είσαι απέναντι να διαστρεβλώνεις την αλήθεια»

Μία φράση του Γιώργου Λιάγκα στη νέα του συνεργάτιδα, Νόρα Καούρη, έκανε όμως ακόμα μεγαλύτερη αίσθηση. «Δεν είσαι απέναντι να διαστρεβλώνεις την αλήθεια» της είπε εκνευρισμένος όταν εκείνη προσπάθησε να υπερασπιστεί τον Στάθη Σχίζα, ο οποίος χτες είχε επιτεθεί στον παρουσιαστή μέσω της HuffPost. «Τώρα που ήρθες εδώ θα λες την άποψή σου με βάση την αλήθεια» της είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν είσαι απέναντι να διαστρεβλώνεις της αλήθεια»

ΜΠΙΧΤΑΡΑ Λιάγκα για Σισσυ και το παρεάκι της #toprwino #xamogelakaipali pic.twitter.com/WpPNnahw7N — Dimitra26 (@Dimitra2662) September 24, 2026

Οι χρήστες του διαδικτύου κατάλαβαν αμέσως ότι η ατάκα του Γιώργου Λιάγκα αναφερόταν στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, με την οποία είχε έντονη αντιπαράθεση ειδικά τις τελευταίες δυο σεζόν, καθώς η Νόρα Καούρη συμμετείχε πέρσι στο πάνελ της.

Η γραμμή του, καθημερινού, πλέον, «Χαμογέλα και πάλι» είναι να μην ασχολείται καθόλου με τον συγκεκριμένο τηλεοπτικό αντίπαλο, ενώ πολλοί θυμούνται ότι στις περσινές διαμάχες τους, η Νόρα Καούρη ήταν συνήθως η μοναδική που έπαιρνε το μέρος του παρουσιαστή της εκπομπής «Το Πρωινό», καθώς και η ίδια είχε ξεκινήσει την καριέρα της από τον ΑΝΤ1.