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Οι δύο παρουσιάστριες αποφάσισαν να συνεργαστούν ξανά τη φετινή σεζόν, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση ενός νέου εβδομαδιαίου διαδικτυακού vidcast.

Η εκπομπή θα περιλαμβάνει φιλοξενία διαφορετικών καλεσμένων από διάφορους επαγγελματικούς χώρους σε κάθε επεισόδιο.

Η πρεμιέρα του νέου εγχειρήματος έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του Νοεμβρίου με έναν ιδιαίτερα αναμενόμενο καλεσμένο.

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Δύο από τα πρόσωπα που είχαν συζητηθεί πάρα πολύ την προηγούμενη σεζόν ήταν -κατά κύριο λόγο- η Έλενα Χριστοπούλου και η Ελίνα Παπίλα οι οποίες συνεργάστηκαν στην -επίσης πολυσυζητημένη- εκπομπή Real View. Όπως είχε αποκαλύψει η HuffPost από τις πρώτες κιόλας εκπομπές, είχε φανεί ότι οι δύο παρουσιάστριες είχαν έρθει πιο κοντά καθώς τις περισσότερες φορές συμφωνούσαν στον αέρα, ενώ πολύ γρήγορα είχαν αρχίσει να έρχονται πιο κοντά και εκτός τηλεοπτικών πλατό.

Η φιλία αυτή ανάμεσα στην Έλενα Χριστοπούλου και την Ελίνα Παπίλα ήταν τελικά, κάθε άλλο παρά επιφανειακή, όπως γίνεται συχνά στον χώρο της τηλεόρασης, αφού φρόντισαν και οι δύο να διατηρήσουν επαφές και μετά το τέλος της εκπομπής που είχε ξεκινήσει στη μεσημεριανή ζώνη για να καταλήξει στη μεσημεριανή.

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Η περσινή ομάδα του Real View: Χριστοπούλου- Παπίλα, Μουτίδου, Καραβοκύρη

«Η Ελίνα για μένα είναι μια έκπληξη, γιατί είναι ένας άνθρωπος και μία φίλη που θα ήθελα πάντα να έχω και με αξίωσε ο Θεός να την έχω τώρα και είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό και νομίζω ότι όντως είμαστε αχτύπητο δίδυμο» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά η Έλενα Χριστοπούλου τον Ιούλιο χωρίς να κρύβει την επιθυμία της να δουλέψουν ξανά μαζί: ««Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, το εύχομαι πολύ σύντομα να το κάνουμε και οι δυο και το θέλουμε και οι δυο πάρα πολύ να είμαστε κάπου μαζί, οπότε εύχομαι και να γίνει».

Έλενα Χριστοπούλου- Ελίνα Παπίλα: Ξανά μαζί απέναντι από την κάμερα

Τελικά η κοινή τους επιθυμία θα γίνει πραγματικότητα, αφού, σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, η Έλενα Χριστοπούλου και η Ελίνα Παπίλα συμφώνησαν να συνεργαστούν και τη φετινή σεζόν αναλαμβάνοντας από κοινού, ένα- ατιτλοφόρητο προς το παρόν- εβδομαδιαίο vidcast.

Οι δύο φίλες δεν θα είναι μόνες τους απέναντι από την κάμερα, αλλά σε κάθε εκπομπή θα υποδέχονται διαφορετικούς καλεσμένους από όλους τους χώρους.

Η πρεμιέρα της διαδικτυακής τους εκπομπής έχει οριστεί για τις αρχές Νοεμβρίου έχοντας μαζί τους ένα πρόσωπο, που θα κάνει μεγάλη αίσθηση.