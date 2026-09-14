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Η εκπομπή παρουσιάζει την Ιωάννα Μαλέσκου πλαισιωμένη από τους Κατερίνα Ζαρίφη, Άγγελο Βουράκη και Γιάννη Μαλλιαρό, με την πρώτη να εμφανίζεται με αυξημένη αυτοπεποίθηση.

Παρά τα αρχικά νούμερα, το κανάλι προγραμματίζει διορθώσεις στη ροή και τον ρυθμό της εκπομπής, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω βελτιώσεις.

Η παρουσιάστρια καλείται πλέον να ανταγωνιστεί τη Φαίη Σκορδά, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 στα μέσα Οκτωβρίου.

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Συγκρατημένη ικανοποίηση δηλώνει η διοίκηση του OPEN από τα ποσοστά τηλεθέασης που σημείωσε το Σαββατοκύριακο η νέα εκπομπή με την Ιωάννα Μαλέσκου, την Κατερίνα Ζαρίφη (πιο όμορφη από ποτέ), τον Άγγελο Βουράκη και τον Γιάννη Μαλλιαρό. Την Κυριακή η εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» (που ολοκληρώθηκε μια ώρα νωρίτερα εξαιτίας της συνέντευξης Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη) έκανε μέσο όρο 5,7% στο δυναμικό κοινό και 8,1% στο σύνολο, ενώ το Σάββατο είχε σημειώσει 4,4% και 6,5% αντίστοιχα.

Ο Άγγελος Βουράκης, η Κατερίνα Ζαρίφη, ο Γιάννης Μαλλιαρός και η Ιωάννα Μαλέσκου στην πρεμιέρα.

Την περασμένη σεζόν η Ιωάννα Μαλέσκου δεν έκρυβε την δυσαρέσκειά της για τη συνεργασία της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα στην ίδια ζώνη. Άνθρωποι που ήταν εκεί της έδιναν δίκιο, καθώς δεν είχαν τηρηθεί όροι που είχαν συμφωνηθεί αλλά διαφωνούσαν με τον τρόπο που το διαχειριζόταν η ίδια -κυρίως- εντός αλλά και εκτός αέρα.

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Φέτος, έχοντας την ασφάλεια ότι πατάει γερά στα πόδια της και με πιο προσεγμένη εικόνα (μακιγιάζ, μαλλιά, styling), η Ιωάννα Μαλέσκου έδειξε από τη, δεύτερη κυρίως εκπομπή, να έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, με την Κατερίνα Ζαρίφη να λειτουργεί ως ένα δίχτυ ασφαλείας σε κάποιες, λίγο πιο αμήχανες, στιγμές.

Ιωάννα Μαλέσκου: Απέναντι από τη Φαίη Σκορδά

Και ενώ ο tabloid Τύπος αναρωτιέται ακόμα τι συμβαίνει τελικά με την προσωπική της ζωή, η Ιωάννα Μαλέσκου καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί απέναντι από τη Φαίη Σκορδά, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 στις 17 Οκτωβρίου. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι η Φαίη Σκορδά την είχε διαδεχτεί στον ΣΚΑΪ πριν από τρεις σεζόν και τώρα οι δύο γυναίκες θα δώσουν τη δική τους «μάχη» στους πίνακες τηλεθέασης.

Αν και στο OPEN, πάντως, υποστήριζαν ότι η εκπομπή της Ιωάννας Μαλέσκου δεν θα είχε καθόλου gossip, η στήλη της Αλεξάνδρας Τσόλκα, παρά τον, πάντα ωραίο της λόγο, έκανε ακριβώς αυτό: Ήταν μια χαριτωμένη ενότητα που δεν εναρμονίστηκε όμως με την υπόλοιπη εκπομπή.

Ο Γιάννης Μαλλιαρός, ως πιο νέος και άπειρος, χρειάζεται ακόμα χρόνο προσαρμογής στον νέο του ρόλο: Στην τηλεόραση το πιο σημαντικό πράγμα είναι να γνωρίζεις πότε μπορείς να μιλήσεις και αν είναι χρήσιμο αυτό που θα πεις), κάτι που κατέχει εξαιρετικά τόσο η Κατερίνα Ζαρίφη- και ας δείχνει overqualified για τον ρόλο που της έχει ανατεθεί- όσο και ο, πιο σοβαρός της παρέας, Άγγελος Βουράκης.

Πηγές του OPEN αναφέρουν ότι στην εκπομπή της Ιωάννας Μαλέσκου θα γίνουν αρκετές μικρές και μεγαλύτερες διορθώσεις τις επόμενες μέρες καθώς όλοι θεωρούν ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα που που χρειάζονται βελτίωση, όπως ο ρυθμός και η ροή. Χωρίς να μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι το πρώτο αποτύπωμα του «Μια Ελλάδα παρέα» ήταν αρνητικό, σίγουρα δεν μπορεί να επαναπαυτεί κανείς, ειδικά η κεντρική παρουσιάστρια που δίνει από την αρχή τις εξετάσεις της στο γυαλί. Γιατί στην τηλεόραση, όσο μεγαλύτερη (επιθυμείς να) είναι η προβολή σου, τόσο μεγαλώνει η ευθύνη που σε συνοδεύει.