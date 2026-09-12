Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέες φωτογραφίες από το εσωτερικό του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, οι οποίες τραβήχτηκαν λίγη ώρα μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη, παρουσίασε το MEGA.

Στις εικόνες αποτυπώνεται η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στο ιατρείο προκειμένου να πραγματοποιήσουν την αυτοψία και την έρευνά τους. Από το φωτογραφικό υλικό φαίνεται πως ο χώρος είχε ήδη καθαριστεί, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα σχετικά με το πότε πραγματοποιήθηκε ο καθαρισμός.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η νοσηλεύτρια του ιατρείου φέρεται να ανέφερε στην κατάθεσή της ότι τον καθαρισμό ανέλαβε η ίδια μαζί με μία ακόμη εργαζόμενη.

Από την πλευρά της, η γραμματέας του ιατρείου φέρεται να εξήγησε πως ο καθαρισμός αποτελεί πάγια πρακτική μετά την πραγματοποίηση κάποιας ιατρικής πράξης. «Όσον αφορά τον χθεσινό καθαρισμό του χώρου όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, είναι μία τυπική διαδικασία που γίνεται πάντα μετά από κάποια ιατρική πράξη. Τα κορίτσια που καθάρισαν δεν ήξεραν εάν απαγορεύεται ή όχι να ακουμπήσουν κάτι στον χώρο», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, η απόφαση για τον καθαρισμό ελήφθη επειδή θεωρείται τυπική διαδικασία που ακολουθείται μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας κάθε ασθενούς. Την ίδια ώρα, ο λεπτομερής έλεγχος που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο ιατρείο φαίνεται πως αποκάλυψε ορισμένα ευρήματα τα οποία κρίνονται σημαντικά για την εξέλιξη της έρευνας.

Ειδικότερα, εντοπίστηκαν δύο κηλίδες καστανέρυθρης ουσίας πάνω στα υφασμάτινα καλύμματα των μαξιλαριών του καναπέ, ενώ στο κάλυμμα του καναπέ βρέθηκαν επίσης ίχνη διάχυτης καφέ ουσίας. Παράλληλα, οι Αρχές εντόπισαν και ένα κομμάτι γάζας.

Τα συγκεκριμένα ευρήματα επαναφέρουν τα ερωτήματα για όσα συνέβησαν στο ιατρείο πριν από την άφιξη της αστυνομίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ενδεχόμενο να υπήρχαν ίχνη αίματος στον χώρο και να είχε προηγηθεί προσπάθεια καθαρισμού τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όταν έφτασε στο ιατρείο το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, οι διασώστες βρήκαν τον Γιώργο Μαζωνάκη ξαπλωμένο στο ιατρικό κρεβάτι, χωρίς σφυγμό. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τις σχετικές πληροφορίες, δεν διαπίστωσαν την ύπαρξη αίματος στο δωμάτιο, ενώ ούτε το μηχάνημα που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διαδικασία βρισκόταν σε λειτουργία.

Η διασώστρια, σύμφωνα με την κατάθεσή της, περιέγραψε λεπτομερώς την εικόνα που αντίκρισε κατά την είσοδό της στον χώρο: «Άμεσα πήγαμε στο δωμάτιο που βρισκόταν ο ασθενής και εκεί διαπιστώσαμε ένα άτομο, το οποίο μας δήλωσε ότι είναι παθολόγος του εκεί ιατρείου, να κάνει ΚΑΡΠΑ στον ασθενή, ο οποίος βρισκόταν ξαπλωμένος ανάσκελα σε ιατρικό κρεβάτι. Ο ασθενής όπως διαπιστώσαμε ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφυγμό και παρουσίαζε μυδρίαση άμφω».

Στη συνέχεια, όπως φέρεται να κατέθεσε, ο γιατρός ενημέρωσε τους διασώστες ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε προσέλθει στο ιατρείο προκειμένου να υποβληθεί σε κάποια θεραπεία, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποια ήταν αυτή. Σύμφωνα με την ίδια κατάθεση, πριν ακόμη ξεκινήσει η θεραπεία, είχε τοποθετηθεί φλεβική γραμμή στον ασθενή και στη συνέχεια υπέστη καρδιακή ανακοπή.