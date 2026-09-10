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Ιδιαίτερα επιβαρυντικά στοιχεία για το ζεύγος των γιατρών προέκυψαν, σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, κατά τη διάρκεια της έρευνας των στελεχών της Ασφάλειας Αθηνών, για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως ανέφερε αξιωματικός, ο οποίος έχει πλήρη γνώση της έρευνας, διαπίστωσαν μία σοβαρή ανακολουθία στα λεγόμενα της γιατρού όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα των γεγονότων. Στην κατάθεσή της, υποστήριξε ότι είχαν ραντεβού με τον δημοφιλή τραγουδιστή στις τέσσερις το απόγευμα της Τετάρτης, αλλά εκείνος καθυστέρησε περίπου τριάντα λεπτά και έτσι –όπως είπε- δεν πρόλαβε να προχωρήσει στη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης και πριν καλά καλά ξεκινήσει τη διαδικασία ο 54χρονος τραγουδιστής έπαθε την ανακοπή καρδιάς. Οι αστυνομικοί, όμως, εντόπισαν βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο αποτυπώνεται ο Γιώργος Μαζωνάκης να πηγαίνει στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στη μία μετά το μεσημέρι και να παραμένει σε αυτό για σχεδόν τέσσερις ώρες δηλαδή.

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Επίσης, η γιατρός τους υπέδειξε ποιο μηχάνημα ήταν να χρησιμοποιήσει, επιμένοντας –σύμφωνα με πληροφορίες- ότι δεν το χρησιμοποίησε τελικά. Εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, όμως, κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στο λογισμικό του μηχανήματος και διαπίστωσαν ότι αυτό λειτούργησε για 45 λεπτά. Αυτό το δεδομένο δείχνει στους ερευνητές της Ασφάλειας ότι η ιατρική πράξη είχε ξεκινήσει και πως ό,τι έγινε έγινε κατά τη διάρκεια αυτής.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στη HuffPost ότι και ο ιατροδικαστής μπορεί να διαπιστώσει εάν είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζωνάκης, κάτι που για τους αξιωματικούς της Αστυνομίας εάν πιστοποιηθεί είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό για τη γιατρό, καθώς δεν είχε άδεια λειτουργίας για το μηχάνημα, όπως επίσημα ενημέρωσε την ΕΛ.ΑΣ ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας.