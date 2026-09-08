Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Την ευκαιρία να επισκεφθεί μια κινητή μονάδα παραγωγής drones είχε η HuffPost Greece στο πλαίσιο της φετινής ΔΕΘ, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο περίπτερο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Το Κινητό Συνεργείο ΣμηΕΑ (316 ΣΠΤΧ- Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού) αποτελεί μια οργανωμένη και πλήρως εξοπλισμένη μονάδα υποστήριξης μη επανδρωμένων αεροχημάτων (ΣμηΕΑ), σχεδιασμένη να παρέχει δυνατότητες κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιχειρησιακής υποστήριξης στο πεδίο των επιχειρήσεων. Η ανάπτυξή του σε προκεχωρημένες θέσεις επιτρέπει τη διατήρηση υψηλής διαθεσιμότητας των συστημάτων και τη μείωση του χρόνου επαναφοράς τους σε επιχειρησιακή κατάσταση.

Advertisement

Advertisement

Υπηρετείται από προσωπικό 5 ατόμων και οι διαστάσεις του είναι 12×2, 40×2, 80 (MxΠxY), έχει βάρος 7 τόνων και για τη μεταφορά του χρησιμοποιείται επικαθήμενο όχημα 12 τόνων. Τοποθετείται πάνω σε πλατφόρμα 12 μέτρων.

Στο «ευρετήριο» των drones του περιλαμβάνονται drones «καμικάζι» FPV 306, που ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο μέσω μετάδοσης εικόνας πρώτου προσώπου, για προσβολή σταθερών ή κινούμενων στόχων (οχήματα, άρματα, εγκαταστάσεις) και ISR Helion 306, για συλλογή πληροφοριών, επιτήρηση και αναγνώριση.