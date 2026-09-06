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Η εκδήλωση θα έχει ελεύθερη είσοδο και θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό υπό τη σκηνοθετική επιμέλεια του Γιώργου Νανούρη.

Παρά τις αντιδράσεις για τη χωροθέτηση της σκηνής κοντά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η παραγωγή διαβεβαιώνει ότι η συναυλία θα διεξαχθεί κανονικά.

Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του χώρου και του μνημείου κατά τη διάρκεια της μουσικής εκδήλωσης.

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Κανονικά θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.

Η συναυλία, με ελεύθερη είσοδο, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον του κοινού, ενώ τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν αντιδράσεις σχετικά με το σημείο όπου έχει στηθεί η σκηνή, κοντά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η ΕΡΤ3 μετέδωσε σήμερα ότι το στήσιμο της σκηνής θα επανεξεταστεί μετά τις αντιδράσεις.

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Ωστόσο, η Galaxias Live Productions, η παραγωγή της συναυλίας, ανακοίνωσε μέσω Instagram Story ότι η συναυλία θα γίνει κανονικά και ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον σεβασμό και την προστασία του χώρου και του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Η μεγάλη μουσική βραδιά έχει προγραμματιστεί για τις 21:00 και ο Αντώνης Ρέμος θα γιορτάσει στη γενέτειρά του τρεις δεκαετίες παρουσίας στο ελληνικό τραγούδι, έχοντας στο πλευρό του φίλους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η παραγωγή έχει τη σκηνοθετική επιμέλεια του Γιώργου Νανούρη.

Η πρόσκληση του Αντώνη Ρέμου

Ο Αντώνης Ρέμος είχε ανακοινώσει τη συναυλία μέσα από ανάρτησή του στο Instagram, γράφοντας:

«Μόνο μια φορά γίνεσαι 30!

Σε προσκαλώ να το γιορτάσουμε μαζί, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στην Παραλία της Θεσσαλονίκης.

30 χρόνια, μέσα από το τραγούδι έχουμε μοιραστεί τους έρωτες και τους χωρισμούς μας, τις χαρές και τις μοναξιές μας, τις στιγμές μας που είναι οι ζωές μας.

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Όλα αυτά τα συναισθήματα θα έρθουν και θα γίνουν η μεγαλύτερη συναυλία που έχω δώσει ποτέ.

Με ελεύθερη είσοδο, σαν μία μικρή ανταπόδοση του μεγάλου δώρου που μου χαρίζετε τραγουδώντας μαζί μου 30 χρόνια τώρα.

Ο τόπος δε θα μπορούσε να είναι άλλος. Η πόλη που μεγάλωσα, τα βιώματα, οι μνήμες. Να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη επίκεντρο της γιορτής!

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Μαζί, φίλοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που γνώρισα όλα αυτά τα χρόνια στο ταξίδι της μουσικής. Θα τραγουδήσω λοιπόν με φίλους για φίλους.

Στην Παραλία της Θεσσαλονίκης θα στηθεί η μεγαλύτερη παραγωγή που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, με τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές με την αρωγή της ΔΕΗ. Και με τη σκηνοθετική ματιά του Γιώργου Νανούρη.

Ένα υπερθέαμα ήχου και φωτός που το ζει κανείς μόνο μια φορά – γι’ αυτό δουλεύουμε εδώ και μήνες. Όμως, στο τέλος, πάντα αυτό που μας ενώνει θα είναι η συγκίνηση ενός τραγουδιού που νιώθω ότι γράφτηκε μόνο για σένα και για μένα και θέλω να σου το ξαναπώ.

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Γι’ αυτό σε καλώ προσωπικά στη μεγάλη μου γιορτή.

Γιατί μόνο μια φορά γίνεσαι 30!».

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