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Ο Αντώνης Ρέμος αναφέρθηκε στην τελευταία επικοινωνία που είχε με τον Παντελή Παντελίδη, αποκαλύπτοντας πως είχαν μιλήσει το βράδυ πριν από το θανατηφόρο τροχαίο. Όπως είπε, ενημερώθηκε για τον χαμό του τραγουδιστή το επόμενο πρωί.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή Τετ – Α – Τετ, ο καλλιτέχνης μίλησε για τη σχέση που διατηρούσε με τον Παντελίδη, τις τελευταίες ώρες πριν από το δυστύχημα του 2016, αλλά και για το σοκ που ένιωσε όταν έμαθε την τραγική είδηση.

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Αρχικά, ο Αντώνης Ρέμος σχολίασε ότι ο τραγουδιστής του είχε αναφέρει σε επικοινωνία τους, πως το μοιραίο βράδυ δεν θα έβγαινε και πως θα ξεκουραζόταν, ωστόσο τα σχέδια του στη συνέχεια ανατράπηκαν:

«Εκείνο το βράδυ εμείς μιλήσαμε κάποια στιγμή νωρίς στο τηλέφωνο, λέγοντας “θα τα πούμε αδερφέ, πάω να ξαπλώσω γιατί είμαι κουρασμένος”. Αυτό το “πάω να ξαπλώσω” τελικά έγινε, ότι μίλησε με τις φίλες του και από ότι έμαθα μετά πήγαν να πιούν ένα ποτό και εξελίχθηκε η βραδιά έτσι όπως εξελίχθηκε».

Στη συνέχεια, ο Αντώνης Ρέμος αναφέρθηκε στο όχημα με το οποίο σημειώθηκε το δυστύχημα, διευκρινίζοντας πως του ανήκε και ότι το είχε παραχωρήσει στον Παντελή Παντελίδη περίπου έναν μήνα νωρίτερα. Όπως εξήγησε, η παραχώρηση έγινε χωρίς τυπικές διαδικασίες ή οικονομική συναλλαγή, καθώς τον αντιμετώπιζε σαν μικρότερο αδελφό. Παράλληλα, σχολίασε τα σενάρια και τις φήμες που, όπως είπε, ακολούθησαν μετά το δυστύχημα.

«Το αυτοκίνητο αυτό πριν ένα μήνα περίπου, όχι εκείνο το βράδυ, μου το ζήτησε και εγώ επειδή σαν μικρός του αδερφός, το έδωσα έτσι ούτε χαρτιά κάναμε ούτε τίποτα, είπα “πάρτο” και ούτε λεφτά πήρα. Από εκεί και πέρα βγήκαν όλα τα μυθεύματα τα υπόλοιπα. Βγήκε όλη η κοσμοθεωρία αυτή η τρελή που κυκλοφόρησε. Όταν ξύπνησα το πρωί είδα το αυτοκίνητό μου αναποδογυρισμένο και ότι υπήρχε ένας νεκρός τραγουδιστής. Εκείνη την ώρα φαντάσου ότι δεν είχαν πει ακόμη το όνομά του και έπαιρνε τηλέφωνο η αδερφή μου και η μητέρα μου να δουν αν είμαι εγώ ή όχι».

Δείτε αναλυτικά τι είπε ο ηθοποιός :