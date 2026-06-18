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Ο Αντώνης Ρέμος γιόρτασε 30 χρόνια καριέρας, γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό στο MAD VMA 2026. Ο καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή και για ακόμα μια φορά εντυπωσίασε τους θαυμαστές του.

Ο Αντώνης Ρέμος «μάγεψε» το κοινό των MAD VMA 2026

Ξεσήκωσε το κοινό με ένα δυναμικό πρόγραμμα που άνοιξε με το τελευταίο του τραγούδι, «Δευτέρα». Στη συνέχεια, παρουσίασε ένα medley με παλαιότερες επιτυχίες του, όπως τα «Αδιάβαστα Μηνύματα», «Τρέμω» και «Μέχρι Το Τέλος Του Κόσμου», ολοκληρώνοντας την εμφάνισή του με μια ξεχωριστή, ενορχηστρωμένη εκδοχή του «Που Να ‘Σαι», το οποίο ερμήνευσε σε ντουέτο με την Klavdia.

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Ο Θέμης Γεωργαντάς και η Μαρία Μπεκατώρου του παρέδωσαν μια τιμητική πλακέτα για τα 30 χρόνια του στη δισκογραφία.

«Ευχαριστώ τους στενούς μου συνεργάτες που είναι δίπλα μου αυτά τα 30 χρόνια, ευχαριστώ την Panik Records, ευχαριστώ το Mad με το οποίο ξεκινήσαμε παρέα, είμαστε και οι δύο 30 χρόνια. Πάνω από όλα ευχαριστώ τον κόσμο, όλους εσάς που αυτά τα 30 χρόνια είμαστε παρέα», ανέφερε συγκινημένος ο Αντώνης Ρέμος.

Η κορύφωση της γιορτής του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια στη δισκογραφία θα γίνει με μια μεγάλη συναυλία γεμάτη εκπλήξεις, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στην παραλία της Θεσσαλονίκης, με ελεύθερη είσοδο.