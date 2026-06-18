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Μια τρυφερή στιγμή ανάμεσα στην Κατερίνα Λιόλιου και τον σύντροφό της κατέγραψε η κάμερα στα Mad VMA 2026, λίγο μετά την ανακοίνωση της νίκης της στην κατηγορία Λαϊκό Modern. Η τραγουδίστρια, που διακρίθηκε με το τραγούδι «Λογαριασμός», δεν έκρυψε τη χαρά της και αντάλλαξε ένα φιλί στο στόμα με τον Χάρη Παπατζανή, Head Manager of Bookings and Productions της Panik Records, αμέσως μόλις ακούστηκε το όνομά της.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 17 Ιουνίου, με την Κατερίνα Λιόλιου να ξεχωρίζει ανάμεσα στους φετινούς νικητές. Στη συνέχεια ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο της από τον Νίκο Χαρδαλιά, εκφράζοντας τη χαρά και την ευγνωμοσύνη της. Στις δηλώσεις της αναφέρθηκε στη στήριξη του κοινού, αλλά και στη συμβολή της δισκογραφικής της εταιρείας στην πορεία της επιτυχίας της.

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«Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ’ όλους εσάς γιατί, όπως λέω κάθε φορά που εμφανίζομαι, το μεγαλύτερο μερίδιο το οφείλω σε εσάς. Γιατί έγινε από εσάς αυτό το τραγούδι. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και μέσα από την καρδιά μου τη δισκογραφική μου εταιρεία, την Panik», είπε η Κατερίνα Λιόλιου παραλαμβάνοντας το βραβείο της.