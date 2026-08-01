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Τις θερμές ευχές της στη Ζέτα Μακρυπούλια για τα γενέθλιά της έστειλε η Ευγενία Σαμαρά, μέσα από μια ανάρτηση στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ηθοποιός μοιράστηκε στο Instagram μια κοινή φωτογραφία τους, στην οποία οι δύο φίλες ποζάρουν χαμογελαστές, συνοδεύοντάς τη με ένα προσωπικό και γεμάτο αγάπη μήνυμα.

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Η Ευγενία Σαμαρά θέλησε να εκφράσει δημόσια την εκτίμηση και την αγάπη που τρέφει για τη συνάδελφό της, γράφοντας: «Χρόνια πολλά φωτεινό μου κορίτσι. Συνέχισε να λάμπεις και να μας οδηγείς. Σε αγαπώ».

Η ανάρτηση συγκέντρωσε γρήγορα δεκάδες ευχές και θετικά σχόλια από τους διαδικτυακούς φίλους των δύο ηθοποιών, οι οποίοι έσπευσαν να ευχηθούν επίσης στη Ζέτα Μακρυπούλια για τα γενέθλιά της.