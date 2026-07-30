Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο οικονομολόγος Ντάρον Ατζέμογλου κάλεσε τον Έλον Μασκ να δεσμευτεί για τη δωρεά της περιουσίας του, ύψους ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων, έως το 2036.

Ο Μασκ απάντησε θετικά στην πρόκληση μέσω της πλατφόρμας X, δηλώνοντας ότι σκοπεύει να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση στο μέλλον.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε συζητήσεις, καθώς ο επιχειρηματίας είχε εκφράσει στο παρελθόν αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των παραδοσιακών φιλανθρωπικών δράσεων.

Το ίδρυμα του Μασκ διαχειρίζεται ήδη περιουσιακά στοιχεία δισεκατομμυρίων, αν και ο τρόπος των δωρεών του έχει δεχθεί κριτική στο παρελθόν.

Το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στρέφεται πλέον στο αν ο δισεκατομμυριούχος θα υλοποιήσει τη δέσμευση με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενεργειών.

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Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ο Έλον Μασκ, προκάλεσε αίσθηση με την απάντησή του σε δημόσια πρόκληση του νομπελίστα οικονομολόγου Ντάρον Ατζέμογλου, ο οποίος τον κάλεσε να δεσμευτεί ότι θα δωρίσει ολόκληρη την περιουσία του, η οποία εκτιμάται σήμερα σε περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, έως το 2036.

Η συζήτηση ξεκίνησε στην πλατφόρμα X, όπου ο Ατζέμογλου σχολίασε τις πρόσφατες δηλώσεις του Μασκ ότι στο μέλλον, με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, τα χρήματα ενδέχεται να χάσουν τη σημασία τους. Ο διακεκριμένος οικονομολόγος πρότεινε στον δισεκατομμυριούχο να αποδείξει στην πράξη την πεποίθησή του, δεσμευόμενος να διαθέσει ολόκληρη την περιουσία του σε φιλανθρωπικούς σκοπούς μέχρι το 2036.

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«Αν τα χρήματα δεν θα έχουν σημασία το 2036, γιατί να μην υποσχεθείς ότι θα δωρίσεις τη σημερινή σου περιουσία, περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, σε φιλανθρωπικές οργανώσεις;», έγραψε ο Ατζέμογλου, προσθέτοντας ότι οι οργανισμοί που θα επιλεγούν θα πρέπει να εγκριθούν από έναν ανεξάρτητο και αμερόληπτο φορέα, ώστε να διασφαλιστεί ότι προσφέρουν ουσιαστικό κοινωνικό έργο.

A proposed pledge for Elon Musk.

An opportunity to put your money where your mouth is. If money won’t matter in 2036, why don’t you pledge to donate your current wealth of approximately $1 trillion to charity no later than 2036. This would establish with great credibility your… July 27, 2026

Η απάντηση του Μασκ ήταν σύντομη αλλά ιδιαίτερα χαρακτηριστική: «Στην πραγματικότητα, σκοπεύω να κάνω κάτι προς αυτή την κατεύθυνση». Αν και δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις, η τοποθέτησή του θεωρήθηκε από πολλούς ως η πιο θετική δήλωση που έχει κάνει μέχρι σήμερα σχετικά με το ενδεχόμενο μιας μαζικής φιλανθρωπικής πρωτοβουλίας.

Η στάση αυτή έρχεται σε αντίθεση με όσα έχει υποστηρίξει κατά καιρούς για τη φιλανθρωπία. Σε συνέντευξή του στο podcast του Νίκιλ Κάμαθ στα τέλη του 2025 είχε δηλώσει ότι, παρότι πιστεύει στην ανάγκη να βοηθούνται οι άνθρωποι, η αποτελεσματική φιλανθρωπία είναι «πολύ δύσκολη».

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX έχει ασκήσει δημόσια κριτική σε άλλους μεγάλους δωρητές. Πρόσφατα συμφώνησε με ανάρτηση χρήστη στο X που υποστήριζε ότι η Μακένζι Σκοτ, πρώην σύζυγος του Τζεφ Μπέζος και μία από τις μεγαλύτερες φιλανθρώπους στον κόσμο, «κάνει τον κόσμο χειρότερο» μέσω των δωρεών της.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί από τους New York Times, το ίδρυμα του Μασκ διέθετε περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα τέλη του 2025. Ωστόσο, μεγάλο μέρος των δωρεών του έχει κατευθυνθεί σε οργανισμούς που συνδέονται άμεσα με τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, γεγονός που έχει προκαλέσει επικρίσεις για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τη φιλανθρωπική του δράση.

Η πρόσφατη δήλωσή του αναζωπύρωσε τη συζήτηση γύρω από τις ευθύνες των υπερδισεκατομμυριούχων απέναντι στην κοινωνία. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στο αν ο Έλον Μασκ θα προχωρήσει σε μια ιστορική δωρεά ή αν η απάντησή του θα παραμείνει μια γενική υπόσχεση χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Με πληροφορίες από το Fortune