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Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε ένα νέο φιλόδοξο σχέδιο που συνδυάζει την τεχνητή νοημοσύνη με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας αποκάλυψε ότι η εταιρεία του xAI σκοπεύει να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» του Ομήρου, χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω της πλατφόρμας X, όπου ο Μασκ αναδημοσίευσε ένα βίντεο που παρουσίαζε μια σκηνή από το ομηρικό έπος, δημιουργημένη με τη βοήθεια του Grok Imagine, του εργαλείου παραγωγής εικόνας και βίντεο της xAI.

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«Πριν τελειώσει η χρονιά, η Grok Imagine θα δημιουργήσει μια ταινία πλήρους διάρκειας της “Οδύσσειας”, η οποία θα είναι ιστορικά ακριβής και πιστή στην τέχνη του Ομήρου», έγραψε ο Μασκ, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το μέγεθος της παραγωγής, το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθεί το συγκεκριμένο εγχείρημα.

Η ιδέα μιας κινηματογραφικής παραγωγής που θα δημιουργηθεί κυρίως με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα της προσπάθειας του Μασκ να προωθήσει τις δυνατότητες της τεχνολογίας που αναπτύσσει η xAI. Η εταιρεία έχει επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο να ανταγωνιστεί άλλες μεγάλες πλατφόρμες του κλάδου.

Elon Musk says he’s down to fund Mel Gibson with $100 million to make a historically accurate adaptation of The Odyssey pic.twitter.com/YLoVKDGMMq — FearBuck (@FearedBuck) July 22, 2026

Παράλληλα, ο Μασκ εμφανίστηκε θετικός και στην ιδέα μιας παραδοσιακής κινηματογραφικής παραγωγής της «Οδύσσειας», αυτή τη φορά από τον Μελ Γκίμπσον. Σε πρόταση χρήστη του X να χρηματοδοτηθεί με 100 εκατομμύρια δολάρια μια ταινία με ιστορικά ακριβή σκηνικά, κοστούμια, πλοία, όπλα και διαλόγους που θα βασίζονται απευθείας στο αρχαίο κείμενο του Ομήρου, ο Μασκ απάντησε απλά: «Συμφωνώ».

Η απόφαση του Μασκ να ασχοληθεί με την «Οδύσσεια» συνδέεται και με την έντονη κριτική που έχει ασκήσει στην κινηματογραφική μεταφορά του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο διάσημος σκηνοθέτης έχει ήδη δημιουργήσει τη δική του εκδοχή του ομηρικού έπους, με τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα, μια παραγωγή που έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον παγκοσμίως.

Ο Μασκ είχε εκφράσει δημόσια τις αντιρρήσεις του για ορισμένες επιλογές του Νόλαν, υποστηρίζοντας ότι ο σκηνοθέτης απομακρύνθηκε από την ιστορική ακρίβεια. Τον Ιανουάριο είχε σχολιάσει αρνητικά την επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της ωραίας Ελένης, ενώ αργότερα είχε συμφωνήσει με απόψεις που υποστήριζαν ότι ορισμένες επιλογές της παραγωγής σχετίζονταν με την αποφυγή κατηγοριών περί αποκλεισμού ή ρατσισμού.

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Παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η επιλογή του καστ, η ταινία του Νόλαν γνώρισε μεγάλη επιτυχία, συγκεντρώνοντας σημαντικά έσοδα στο παγκόσμιο box office και λαμβάνοντας θετικά σχόλια από μεγάλο μέρος του κοινού και των κριτικών.

Η νέα πρωτοβουλία του Μασκ ανοίγει ένα διαφορετικό κεφάλαιο στη συζήτηση γύρω από το μέλλον του κινηματογράφου και τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργία περιεχομένου. Μια πλήρης ταινία που θα παραχθεί από εργαλεία AI αποτελεί μέχρι σήμερα ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο εγχείρημα, καθώς εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη δημιουργικότητα, την καλλιτεχνική ευθύνη και τα όρια ανάμεσα στην τεχνολογία και την ανθρώπινη δημιουργία.

Αν το σχέδιο του Μασκ υλοποιηθεί, η «Οδύσσεια» του Ομήρου θα βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της παγκόσμιας πολιτιστικής συζήτησης, αυτή τη φορά όχι μόνο ως ένα από τα σημαντικότερα έργα της αρχαίας γραμματείας, αλλά και ως πεδίο δοκιμής των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνητής νοημοσύνης.

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