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Η εντυπωσιακή χρηματιστηριακή πορεία της SpaceX δεν αύξησε μόνο τον ήδη τεράστιο πλούτο του Έλον Μασκ, αλλά δημιούργησε και χιλιάδες νέους εκατομμυριούχους ανάμεσα στους νυν και πρώην εργαζομένους της εταιρείας.

Μετά τη δημόσια εγγραφή της SpaceX, η αποτίμηση της εταιρείας εκτοξεύθηκε, προσθέτοντας περίπου 180 δισεκατομμύρια δολάρια στην περιουσία του Έλον Μασκ. Η συνολική αξία της εταιρείας εκτιμάται πλέον σε 1,05 τρισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που τον καθιστά τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.

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Ωστόσο, τα οφέλη δεν περιορίστηκαν στον ιδρυτή της εταιρείας και στους επενδυτές. Χιλιάδες εργαζόμενοι που είχαν λάβει μετοχές ως μέρος των αποδοχών τους είδαν την αξία τους να εκτοξεύεται, μετατρέποντας πολλούς από αυτούς σε εκατομμυριούχους.

Ο 37χρονος που έγινε… ημι-συνταξιούχος

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Τρέβορ Χάιζ, ο οποίος το 2011 επέλεξε να εργαστεί στη νεοφυή τότε SpaceX, παρά τις συμβουλές που δεχόταν να ακολουθήσει μια πιο ασφαλή επαγγελματική διαδρομή.

Ύστερα από 12 χρόνια στην εταιρεία, ο πρώην μηχανικός εκτοξεύσεων διαθέτει περισσότερες από 100.000 μετοχές. Με τιμή διάθεσης τα 135 δολάρια ανά μετοχή, η αξία τους ξεπερνά τα 13,5 εκατομμύρια δολάρια.

«Το μέγεθος όλου αυτού είναι απίστευτο», δήλωσε ο 37χρονος, ο οποίος μετά την αποχώρησή του από τη SpaceX το 2023 περιγράφει τον εαυτό του ως ημι-συνταξιούχο.

Elon just created 4,400 millionaires in a single day.



400 of them are now worth over $100 million.



These aren't VCs. They're SpaceX employees, and the list includes welders, technicians, and cafeteria staff, because for two decades the company paid every level of the workforce… pic.twitter.com/tc2LuK7Gd7 — Shruti (@heyshrutimishra) June 12, 2026

Περισσότεροι από 4.400 εκατομμυριούχοι

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, περισσότεροι από 4.400 νυν και πρώην εργαζόμενοι της SpaceX διαθέτουν πλέον περιουσία άνω του ενός εκατομμυρίου δολαρίων χάρη στις μετοχές που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στην εταιρεία.

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Παράλληλα, περίπου 400 άτομα φέρονται να έχουν ξεπεράσει το όριο των 100 εκατομμυρίων δολαρίων, σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα δημιουργίας πλούτου μέσω εταιρικών μετοχών των τελευταίων ετών.

Το ρίσκο που απέδωσε

Μεταξύ των μεγάλων κερδισμένων βρίσκεται και ο Γκάβιν Πέτιτ, ο οποίος προσλήφθηκε στη SpaceX το 2012 ως μηχανικός εκτοξεύσεων.

Εκτός από τον μισθό του, επέλεξε να λαμβάνει σημαντικό μέρος των αποδοχών και των μπόνους του σε μετοχές, σε μια περίοδο που αρκετοί αμφισβητούσαν το μέλλον της εταιρείας. Σήμερα, έχοντας διατηρήσει περισσότερες από 50.000 μετοχές, συγκαταλέγεται στους εργαζομένους που επωφελήθηκαν περισσότερο από την εκρηκτική ανάπτυξη της SpaceX.

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Ο ασύλληπτος πλούτος του Έλον Μασκ

Η περιουσία του Έλον Μασκ συνεχίζει να προκαλεί δέος, με υπολογισμούς να αναφέρουν ότι από το 1995 έως σήμερα τα κέρδη του αντιστοιχούν κατά μέσο όρο σε περίπου 60.000 δολάρια το λεπτό.

Το μέγεθος αυτό είναι τόσο μεγάλο που δύσκολα μπορεί να γίνει αντιληπτό. Συχνά χρησιμοποιούνται παραδείγματα για να αποτυπωθεί η κλίμακά του, όπως το ότι κάποιος που θα κέρδιζε 10.000 δολάρια την ημέρα, κάθε ημέρα από τη γέννηση του Ιησού Χριστού έως σήμερα, θα είχε συγκεντρώσει περίπου 7,3 δισεκατομμύρια δολάρια ένα ποσό πολύ μικρότερο από τη σημερινή περιουσία του Μασκ.

Ακόμη και αν οι περιουσίες κορυφαίων δισεκατομμυριούχων όπως ο Τζεφ Μπέζος, ο Λάρι Πέιτζ, ο Σεργκέι Μπριν και ο Λάρι Έλισον συνδυάζονταν, θα δυσκολεύονταν να ξεπεράσουν τη συνολική αξία που έχει δημιουργήσει ο επικεφαλής της SpaceX και της Tesla.

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