Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η μετοχή της SpaceX καταγράφει συνεχή πτώση τις τελευταίες ημέρες, οδηγώντας σε απώλειες χρηματιστηριακής αξίας άνω των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η τρέχουσα αποτίμηση της εταιρείας διαμορφώνεται πλέον λίγο πάνω από τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια, κατατάσσοντάς την έβδομη παγκοσμίως.

Παρά την πρόσφατη υποχώρηση, η τιμή της μετοχής παραμένει περίπου 10% υψηλότερα από την αρχική τιμή της δημόσιας προσφοράς.

Η SpaceX προχωρά παράλληλα στην έκδοση ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας με στόχο την άντληση κεφαλαίων τουλάχιστον 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα κεφάλαια αυτά αναμένεται να χρηματοδοτήσουν τα σχέδια της εταιρείας στον τομέα των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

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Σε ελεύθερη πτώση βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η μετοχή της SpaceX του Έλον Μασκ. Με την τρίτη συνεχόμενη ημέρα απωλειών, η τιμή της μετοχής άγγιξε ιστορικό χαμηλό από την ημέρα εισαγωγής της στο χρηματιστήριο. Η εξέλιξη αυτή εξανεμίζει τα σημαντικά κέρδη που ακολούθησαν την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της εταιρείας, ακριβώς τη στιγμή που προχωρά στην πρώτη της έκδοση ομολόγων.

Κατάρρευση στη μετοχή της SpaceX του Μασκ

Η εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης του Ελον Μασκ είχε σημειώσει τεράστια κέρδη μετά τη δημόσια προσφορά (IPO) στις 12 Ιουνίου, υπερβαίνοντας μάλιστα για λίγο την Amazon και τη Microsoft σε κεφαλαιοποίηση. Αμέως μετά την IPO, η μετοχή είδε άνοδο που έφτασε έως και 50%.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του euronews, η ελεύθερη πτώση έχει εξαλείψει περισσότερα από 600 δισεκατομμύρια δολάρια (€524,2 δισ.) σε χρηματιστηριακή αξία μέσα σε τρεις ημέρες συνεδριάσεων, παρασύροντας την εταιρεία κάτω από τα επίπεδα αιχμής της, όταν και είχε ξεπεράσει την Amazon και, για λίγο, τη Microsoft σε όρους κεφαλαιοποίησης.

Η αποτίμησή της διαμορφώνεται πλέον λίγο πάνω από τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια (€1,74 τρισ.), κάτω από την Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), καθιστώντας τη την έβδομη εταιρεία σε αξία στον κόσμο.

Μετά το άνοιγμα γύρω στα $150 στις 12 Ιουνίου, οι μετοχές είχαν σκαρφαλώσει σχεδόν στα $226 έως τις 16 Ιουνίου, καταγράφοντας κέρδη ύψους περίπου δύο τρίτων, προτού καν η εταιρεία δημοσιεύσει τα πρώτα της οικονομικά αποτελέσματα ως εισηγμένη.

Αυτή τη στιγμή, η SpaceX διαπραγματεύεται πάνω από 30% χαμηλότερα από το ενδοσυνεδριακό της υψηλό (των περίπου $226) και μόλις 3% υψηλότερα από την τιμή ανοίγματός της.

Η SpaceX έχει ανακοινώσει ότι προχωρά στην πώληση ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας, με στόχο να αντλήσει τουλάχιστον 20 δισ. δολάρια από την πρώτη έκδοση, σε μια σειρά δανεισμού που αναμένεται να χρηματοδοτήσει τα φιλόδοξα σχέδιά της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία υπέγραψε επίσης συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη Reflection AI για την παροχή υπολογιστικών πόρων στη νεοφυή εταιρεία.

Η SpaceX, με την επίσημη ονομασία Space Exploration Technologies Corp., είναι η πιο πρόσφατη τεχνολογική εταιρεία τεράστιας κεφαλαιοποίησης που στρέφεται στις αγορές ομολόγων για να χρηματοδοτήσει υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Εταιρείες όπως η Alphabet, η Amazon, η Meta Platforms και η Oracle έχουν αντλήσει συνολικά εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια μέσω χρέους στις πιστωτικές αγορές τους τελευταίους μήνες.

Παρά τις πρόσφατες απώλειες, η μετοχή της SpaceX εξακολουθεί να βρίσκεται περίπου 10% υψηλότερα από την αρχική τιμή δημόσιας προσφοράς (IPO), η οποία ήταν 135 δολάρια.