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Τα 2,6 τρισ. δολάρια ξεπέρασε η αξία της εισηγμένης πλέον SpaceX του Έλον Μασκ, η κεφαλαιοποίηση αγοράς της οποίας υπερέβη αυτήν της Amazon.

Οι επενδυτές εμφανίζονται πρόθυμοι να «ποντάρουν» στο μέλλον της αεροδιαστημικής εταιρείας του Μασκ, με τη SpaceX να σπάει ρεκόρ όπως αυτό της Meta (τότε Facebook) το 2012. «Δεν έχουμε δει ποτέ ξανά κάτι τέτοιο» είπε, σύμφωνα με το Reuters, ο Χένρι Σβαρτς, αντιπρόεδρος πληροφοριών αγοράς παραγώγων στη Cboe Global Markets.

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Σημειώνεται πως η SpaceX ανακοίνωσε την Τρίτη συμφωνία ύψους 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων (all-stock), για την απόκτηση της Cursor, χρησιμοποιώντας πρακτικά τις μετοχές της ως χρήμα για την απόκτηση της ανερχόμενης εταιρείας. Η κίνηση αυτή θεωρείται πως ενισχύει το Grok AI απέναντι στην Anthropic και την OpenAi.

Επίσης, η εταιρεία εκτόξευσε το πρωί της Τετάρτης τρεις μεγάλου μεγέθους δορυφόρους BlueBird, που προορίζονται για παροχή υπηρεσιών συνδεσιμότητας από το Διάστημα απευθείας σε smartphones.