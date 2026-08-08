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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (8/8) στην περιοχή Μικρή Βίγλα της Νάξου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

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Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει στην κατάσβεση ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος.

Στην επιχείρηση συμμετέχει και ο Δήμος Νάξου, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Παράλληλα, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων, το οποίο θα διερευνήσει τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και θα εξετάσει τα αίτιά της.