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Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Νάξου με πρωταγωνιστή έναν πατέρα που φώναζε ότι έχασε το παιδί του, αλλά στην πραγματικότητα το είχε αφήσει στο κατάλυμα που διέμεναν.

Όπως μεταδίδει το cyclades24.gr, o αλλοδαπός, εμφανώς αναστατωμένος, ανέφερε στις αρχές του αεροδρομίου πως πιθανότατα το παιδί είχε ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου και είχε απομακρυνθεί, γεγονός που σήμανε συναγερμό.

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Οι αστυνομικοί, προσπαθώντας να εξακριβώσουν την κατάσταση, τον προέτρεψαν να επικοινωνήσει άμεσα με το κατάλυμα όπου διέμενε η οικογένεια.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο ιδιοκτήτης του καταλύματος απάντησε στο τηλεφώνημα και ενημέρωσε τον άνδρα πως το παιδί δεν είχε χαθεί, αλλά βρισκόταν στο δωμάτιο, καθώς είχε παραμείνει εκεί.

Μετά τη διαπίστωση ότι το παιδί ήταν ασφαλές, ο αλλοδαπός αποχώρησε από το αεροδρόμιο προκειμένου να επιστρέψει στο κατάλυμα και να το παραλάβει, ενώ ο συναγερμός που είχε σημάνει έληξε με την προσέλευση του παιδιού.