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Ο διευθυντής του σχολείου, Νικόλαος Καστελλάνος, καταδίκασε δημόσια το περιστατικό, χαρακτηρίζοντάς το ως πράξη συμβολικής βίας που πλήττει την Παιδεία, τον πολιτισμό και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Η σχολική διοίκηση ζήτησε από τις αρμόδιες αρχές τη διερεύνηση της υπόθεσης και κάλεσε τους πολίτες να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Παρά τις ζημιές, το σχολείο δεσμεύτηκε για την αποκατάσταση των υποδομών με τη συνδρομή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, τονίζοντας την ανάγκη για συλλογικό σεβασμό.

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Βανδαλισμοί σημειώθηκαν μετά από εισβολή αγνώστων σε σχολείο στη Νάξο και συγκεκριμένα στο 2ο 14/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Χώρας.

Μετά το περιστατικό, ο διευθυντής του σχολείου επέλεξε να απευθυνθεί δημόσια στους πολίτες μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την απογοήτευσή του και τον έντονο προβληματισμό του για το συμβάν. Όπως επισημαίνει, πρόκειται για μια ενέργεια που δεν στρέφεται απλώς εναντίον μιας δημόσιας υποδομής, αλλά απέναντι στις αξίες που υπηρετεί και συμβολίζει το σχολείο.

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«Με βαθιά θλίψη, έντονο προβληματισμό και αίσθημα ευθύνης… αισθάνομαι την ανάγκη να απευθυνθώ δημόσια στην τοπική κοινωνία έπειτα από το θλιβερό περιστατικό της νυχτερινής εισβολής αγνώστων στον χώρο του σχολείου μας και των σοβαρών βανδαλισμών που προκλήθηκαν», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι ο βανδαλισμός ενός σχολείου δεν αποτελεί μόνο επίθεση σε ένα δημόσιο κτήριο, αλλά συνιστά πλήγμα απέναντι στην ίδια την Παιδεία. Όπως σημειώνει, τέτοιες ενέργειες αποτελούν «πράξη συμβολικής βίας απέναντι στη γνώση, στον πολιτισμό και στην πρόοδο».

Βανδαλισμοί σε σχολείο στη Νάξο: Η ανάρτηση του διευθυντή

Αγαπητοί μαθητες και μαθητριες μας, φίλοι και φίλες, εκλεκτοί συνάδελφοι, εξαιρετοι γονείς και συμπολίτες μας! Με βαθιά θλίψη, έντονο προβληματισμό και αίσθημα ευθύνης, ως Διευθυντής του 2ου 14/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου, αισθάνομαι την ανάγκη να απευθυνθώ δημόσια στην τοπική κοινωνία έπειτα από το θλιβερό περιστατικό της νυχτερινής εισβολής αγνώστων στον χώρο του σχολείου μας και των σοβαρών βανδαλισμών που προκλήθηκαν.

Ομολογώ ότι αισθάνομαι ντροπή. Και είναι ίσως το ελάχιστο που μπορεί να νιώσει ένας Διευθυντης αλλα και ως εκπαιδευτικός, όταν βλέπει να στοχοποιείται ένας χώρος που είναι αφιερωμένος αποκλειστικά στη μόρφωση, στην καλλιέργεια και στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας. Δυστυχώς, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που αδυνατούν να αντιληφθούν ότι η παιδεία αποτελεί το ισχυρότερο εφόδιο του ανθρώπου, το ασφαλέστερο μέσο άμυνας απέναντι στην άγνοια, στον φανατισμό, στη βία και στην κοινωνική παρακμή.

Η βία εξαπλώνεται σαν ένας επικίνδυνος κοινωνικός ιός. Όσο ολοι εμεις δεν αντιμετωπίζουμε τις βαθύτερες αιτίες της με συνέπεια, υπευθυνότητα και συλλογική δράση, τόσο εκείνη αναπαράγεται και υπονομεύει θεσμούς, αξίες και πρότυπα. Όταν, όμως, η βία εισβάλλει στο σχολείο, δεν προσβάλλεται μόνο ένα δημόσιο κτήριο, προσβάλλεται η ίδια η Παιδεία.

Ο βανδαλισμός ενός σχολείου δεν αποτελεί απλώς φθορά δημόσιας περιουσίας. Αποτελεί μία πράξη συμβολικής βίας απέναντι στην εκπαίδευση, στον Διεθυντη, στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στις διαχρονικές αξίες που υπηρετεί η δημόσια παιδεία. Είναι μία επίθεση στη γνώση, στον πολιτισμό, στην πρόοδο και στην ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.

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Η γνώση είναι δύναμη. Η ουσιαστική παιδεία αποτελεί το θεμέλιο της προσωπικής ολοκλήρωσης, της κοινωνικής προόδου, της δημοκρατίας και του πολιτισμού. Μέσα από αυτήν γεννιούνται οι ιδέες, καλλιεργούνται τα ιδανικά και οικοδομούνται κοινωνίες με σεβασμό, αλληλεγγύη και ανθρωπιά.

Οι εικόνες που αντικρίσαμε από τη νυχτερινή εισβολή αγνώστων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Χώρας Νάξου, ένα σύγχρονο δεκατετραθέσιο σχολείο που φιλοξενεί σήμερα περίπου τριακόσιους μαθητές, προκαλούν μόνο θλίψη, οργή και βαθιά απογοήτευση.

Το σχολείο αυτό δεν δημιουργήθηκε τυχαία. Αποτελεί καρπό πολυετούς, επίμονης και συλλογικής προσπάθειας. Για περισσότερο από μία δεκαετία εργάστηκαμε με συνέπεια και αυταπάρνηση ο Διευθυντης του, Νικολαος Γ. Καστελλανος Μηχανικοί, Εκπαιδευτικοί, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολειου μας, οι γονείς και πλήθος συμπολιτών μας με Δωρεες, προκειμένου να αποκτήσει η νέα γενιά έναν χώρο σύγχρονο, ασφαλή, λειτουργικό και αισθητικά αναβαθμισμένο.

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Μέσα σε αυτή τη μεγάλη εκπαιδευτική οικογένεια, καθημερινά υποδεχόμαστε τα παιδιά που η Πολιτεία και οι οικογένειές τους μάς εμπιστεύονται. Δεν τους προσφέρουμε μόνο γνώσεις. Καλλιεργούμε αξίες, ενισχύουμε την αυτοπεποίθησή τους, αντιμετωπίζουμε τους φόβους και τις ανασφάλειές τους και δημιουργούμε ένα περιβάλλον αγάπης, ασφάλειας, δημιουργίας και εμπιστοσύνης.

Γι’ αυτό και οι εικόνες των βανδαλισμών δεν πλήγωσαν μόνο ένα σχολικό κτήριο. Πλήγωσαν όλους όσοι καθημερινά αγωνίζονται για την εκπαίδευση των παιδιών μας.

Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε μορφή βίας και βανδαλισμού. Ζητούμε από τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στη διερεύνηση της υπόθεσης, στον εντοπισμό των υπευθύνων και στην απόδοση των προβλεπόμενων από τον νόμο ευθυνών.

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Παράλληλα, απευθύνουμε θερμή έκκληση προς όλους τους πολίτες της Νάξου να σταθούν δίπλα στη σχολική μας κοινότητα και να συμβάλουν ενεργά στην προστασία των σχολικών μονάδων, οι οποίες αποτελούν δημόσια περιουσία και, κυρίως, χώρο ζωής, μάθησης και δημιουργίας για τα παιδιά μας. Όποιος πολίτης διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το περιστατικό, παρακαλείται να ενημερώσει άμεσα το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου.

Το 2ο 14/θεσιο Δημοτικό Σχολείο Χώρας Νάξου θα συνεχίσει να αποτελεί χώρο παιδείας, πολιτισμού, δημοκρατίας και δημιουργίας. Με ενότητα, συνεργασία και αλληλεγγύη θα ξεπεράσουμε και αυτή τη δύσκολη δοκιμασία και θα αποκαταστήσουμε τις ζημιές που προκλήθηκαν, με τη συμβολή όλων μας και ιδιαίτερα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, καθώς και του αρμόδιου Αντιδημάρχου Παιδείας, κ. Φώτη Μαυρομάτη.

Οι υλικές ζημιές ασφαλώς θα αποκατασταθούν. Με αγώνα, επιμονή και συλλογική προσπάθεια θα επουλωθούν. Εκείνο, όμως, που χρειάζεται περισσότερο να αποκατασταθεί είναι ο σεβασμός. Ο σεβασμός προς την Παιδεία, προς τον Διευθυντη, προς τους εκπαιδευτικούς, προς τη δημόσια περιουσία και, πάνω απ’ όλα, προς τα παιδιά που μεγαλώνουν και ονειρεύονται μέσα σε αυτούς τους χώρους.

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Όσοι προχωρούν σε τέτοιες πράξεις δεν εκφράζουν ελευθερία ούτε κοινωνική διαμαρτυρία. Εκφράζουν έλλειψη παιδείας, έλλειψη σεβασμού, κακοβουλία και περιφρόνηση απέναντι στο κοινό καλό.

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Γιατί τα σχολεία ανήκουν σε όλους μας.

Διοτι τα σχολεία ήταν, είναι και θα παραμένουν το σημαντικότερο εργαστήρι γνώσης, αξιών, πολιτισμού και ελπίδας για το μέλλον της κοινωνίας μας.

Με βαθιά θλιψη και λύπη, αλλά και με ακλόνητη πίστη στη δύναμη της Παιδείας, Ο Διευθυντής του Σχολειου Νίκος Γ. Καστελλάνος

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(Πηγή: dikastiko.gr)