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Η παρουσία μεγάλων ποσοτήτων πλαστικών και ελαστικών δυσχεραίνει το έργο της Πυροσβεστικής, η οποία χρησιμοποιεί χωματουργικά μηχανήματα για να καλύψει τις εστίες και να περιορίσει τον τοξικό καπνό.

Παρά την εκκένωση του οικισμού Φιλοθέης το Σάββατο, δεν καταγράφηκε ολοκληρωτική καταστροφή κατοικιών, αν και η πυρκαγιά προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε έξι συνολικά επιχειρήσεις της περιοχής.

Οι Αρχές διεξάγουν προκαταρκτική έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς, εξετάζοντας το ενδεχόμενο πρόκλησης από όχημα 76χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος.

Στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου έχει προγραμματιστεί σύσκεψη με τη συμμετοχή του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την αποτίμηση της κατάστασης και των προκληθεισών ζημιών.

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Σε εξέλιξη παραμένει για τρίτη ημέρα η επιχείρηση κατάσβεσης στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες που εξακολουθούν να καίνε στο εσωτερικό τεράστιων όγκων εύφλεκτων υλικών.

Παρότι η μεγάλη φωτιά έχει οριοθετηθεί και δεν υπάρχει πλέον ενιαίο ενεργό μέτωπο, οι φλόγες συνεχίζουν να συντηρούνται μέσα στους σωρούς ανακυκλώσιμων υλικών, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την πλήρη κατάσβεση. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και χωματουργικά μηχανήματα, τα οποία συμβάλλουν στις επιχωματώσεις.

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Όπως μεταδίδεται από το σημείο, η παρουσία μεγάλων ποσοτήτων πλαστικών, ελαστικών και συμπιεσμένων υλικών δεν επιτρέπει στο νερό να διεισδύσει στο εσωτερικό των εστιών, με αποτέλεσμα η φωτιά να παραμένει ενεργή. Η βασική τακτική που εφαρμόζεται πλέον είναι η κάλυψη των εστιών με χώμα, ώστε να αποκοπεί η παροχή οξυγόνου και να αποτραπούν νέες αναζωπυρώσεις.

Η δημοσιογράφος του ΕΡΤnews Λία Χρηστάρα ανέφερε ότι στον χώρο υπήρχαν τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών, όπως λάστιχα φορτηγών, πλαστικά μπουκάλια και αλουμίνιο, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Παράλληλα, συνεχίζεται η εκπομπή πυκνού τοξικού καπνού, με τις Αρχές να συστήνουν στους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να κρατούν τα παράθυρα κλειστά.

Για σήμερα έχει προγραμματιστεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου με τη συμμετοχή του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου, προκειμένου να γίνει αποτίμηση της μεγάλης πυρκαγιάς και των ζημιών που προκάλεσε στην περιοχή.

Η μάχη για να σωθούν οι κατοικίες

Υπενθυμίζεται πως όλα ξεκίνησαν το Σάββατο ενώ το ίδιο βράδυ οι φλόγες έφτασαν μέχρι τις αυλές κατοικιών στον οικισμό της Φιλοθέης. Προηγήθηκε μήνυμα του 112 και στη συνέχεια οργανώθηκε η εκκένωση της περιοχής, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, «τιτάνια μάχη» για να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

Παρά τη σφοδρότητα της φωτιάς, δεν κάηκε καμία κατοικία ολοσχερώς. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί μερικές ζημιές σε δύο σπίτια, κυρίως σε περιφράξεις και εξωτερικούς χώρους.

Πηγή: EUROKINISSI Πηγή: EUROKINISSI Πηγή: EUROKINISSI Πηγή: EUROKINISSI

Οι ζημιές και η έρευνα για τα αίτια

Η πυρκαγιά ξεκίνησε στον Δήμο Ωραιοκάστρου και επεκτάθηκε στον Δήμο Παύλου Μελά, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές σε επιχειρήσεις της περιοχής. Σύμφωνα με την έως τώρα καταγραφή, τρεις επιχειρήσεις καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ άλλες τρεις υπέστησαν ζημιές.

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Για τα αίτια της φωτιάς, εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να ξεκίνησε από όχημα 76χρονου σε ρεματιά της περιοχής, έπειτα από σπινθήρα ή άλλο μηχανικό αίτιο. Ο άνδρας οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προκαταρκτική έρευνα.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)

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