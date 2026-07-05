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Οι βορειοδυτικοί άνεμοι κατευθύνουν τον καπνό προς νοτιοανατολικές περιοχές, ενώ η ενίσχυση των ριπών ανέμου αυξάνει τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων και ταχείας εξάπλωσης.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση παραμένει επιβαρυμένη λόγω της καύσης βιομηχανικών υλικών, παρά την αναμενόμενη κατακόρυφη ανάμειξη της ατμόσφαιρας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά το φαινόμενο, καθώς οι μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν την πρόβλεψη της πορείας του τοξικού νέφους.

Οι πολίτες οφείλουν να παραμένουν σε κλειστούς χώρους, αποφεύγοντας τις άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

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Το τοξικό νέφος που σκέπασε τη Θεσσαλονίκη μετά τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και βιομηχανικά υλικά, επιβαρύνοντας σημαντικά την ατμόσφαιρα. Η πορεία του καπνού παρακολουθείται στενά, καθώς οι μεταβολές των καιρικών συνθηκών μπορούν να αλλάξουν γρήγορα την εικόνα.

Οι βορειοδυτικοί άνεμοι ωθούν το νέφος προς νοτιοανατολικές περιοχές, ενώ οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι μετά το μεσημέρι οι ριπές αναμένεται να ενισχυθούν εκ νέου. Η εξέλιξη της διασποράς εξαρτάται τόσο από την ένταση της πυρκαγιάς όσο και από τις τοπικές καιρικές συνθήκες.

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Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι μέσης έντασης περίπου 3 μποφόρ, με ριπές που φτάνουν τα 27 χλμ./ώρα και κατά τόπους, κυρίως σε λοφώδεις περιοχές, αγγίζουν ακόμη και τα 30 χλμ./ώρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τις μεσημβρινές ώρες και μετά οι μέσες ταχύτητες των ανέμων δεν αναμένεται να παρουσιάσουν σημαντική μεταβολή. Ωστόσο, οι ριπές προβλέπεται να ενισχυθούν εκ νέου, ξεπερνώντας κατά τόπους τα 35-37 χλμ./ώρα. Οι συνθήκες αυτές αυξάνουν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων, δημιουργίας νέων εστιών και ταχύτερης εξάπλωσης του πύρινου μετώπου.

Από τις πρώτες βραδινές ώρες, περίπου μετά τις 21:00, οι άνεμοι αναμένεται να εξασθενήσουν αισθητά. Μέχρι τότε, όμως, η συμπεριφορά της φωτιάς θα εξακολουθήσει να επηρεάζεται από τις κατά τόπους ισχυρές ριπές, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο.

Πώς θα κινηθεί το τοξικό νέφος

Τις πρωινές ώρες, η θερμοκρασιακή αναστροφή εγκλώβισε τον καπνό και τους ατμοσφαιρικούς ρύπους κοντά στην επιφάνεια του εδάφους. Έτσι, οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων παρέμειναν αυξημένες, κυρίως στις περιοχές που βρίσκονται στην πορεία του καπνού.

Με την άνοδο της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενισχύεται η κατακόρυφη ανάμειξη της ατμόσφαιρας, γεγονός που βοηθά τον καπνό να διαχέεται σε μεγαλύτερο ύψος και να αραιώνει σταδιακά.

Ωστόσο, όσο συνεχίζεται η καύση εγκαταστάσεων ανακύκλωσης και βιομηχανικών υλικών, η παραγωγή καπνού δεν σταματά. Αυτό σημαίνει ότι, παρά τη βελτίωση των ατμοσφαιρικών συνθηκών, η ποιότητα του αέρα ενδέχεται να παραμείνει επιβαρυμένη τόσο κοντά στην εστία της πυρκαγιάς όσο και στις περιοχές όπου μεταφέρεται το νέφος.

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Η παρουσία βιομηχανικών υλικών στην καύσιμη ύλη καθιστά το νέφος ακόμη πιο ανησυχητικό, καθώς μπορεί να περιέχει επικίνδυνους ρύπους και αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων. Ως εκ τούτου, η ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας του αέρα θα εξαρτηθεί κυρίως από τον περιορισμό της πυρκαγιάς και τη μείωση της παραγωγής καπνού.

Μέχρι να τεθεί η φωτιά υπό πλήρη έλεγχο, οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η κατεύθυνση των ανέμων, οι ριπές και η ένταση της καύσης μπορούν να μεταβάλουν γρήγορα την πορεία του νέφους πάνω από τη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές.

Τι περιέχει το τοξικό νέφος

Το πυκνό μαύρο σύννεφο που σχηματίστηκε πάνω από τη Θεσσαλονίκη δεν αποτελείται μόνο από κοινό καπνό. Ο καθηγητής Μηχανικής Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, εξηγεί ότι περιέχει λεπτά αιωρούμενα σωματίδια που προέρχονται από ατελή καύση, ενώ η καταστροφή υλικών ανακύκλωσης, απορρυπαντικών και ελαίων επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη σύστασή του.

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«Τα αέρια σωματίδια που βρίσκονται στο νέφος είναι πτητικοί οργανικοί υδρογονάνθρακες, ιδιαίτερα ερεθιστικοί στον λαιμό και στα μάτια, ενώ υπάρχουν και αρκετές καρκινογόνες ενώσεις, όπως βενζόλιο, διοξίνες και φουράνια», αναφέρει ο κ. Σαρηγιάννης.

Οδηγίες προστασίας

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν όσο είναι δυνατόν την έκθεσή τους στον καπνό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Συστήνεται:

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Να παραμένουν κλειστά πόρτες και παράθυρα.



Να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις.



Να περιορίζεται η έκθεση στους καπνούς.



Να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή ηλικιωμένοι, παιδιά και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα.