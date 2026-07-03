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Η ίδια άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τις δηλώσεις του, αμφισβητώντας τους χειρισμούς του και τις αναφορές του σε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι οι Αρχές οφείλουν να εξετάσουν το ενδεχόμενο της προβοκάτσιας, αποφεύγοντας τον συλλήβδην χαρακτηρισμό των καταλήψεων ως παραβατικών ενεργειών.

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Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Live News» του τηλεοπτικού σταθμού MEGA, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ανέλυσε την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα.

Οι δηλώσεις της Κωνσταντοπούλου

Σχολιάζοντας μάλιστα την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε βέλη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας άσκησε δριμεία κριτική στον πρωθυπουργό, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία της με τις δημόσιες τοποθετήσεις και τους χειρισμούς του γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα.

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«Είναι ύποπτη η δήλωση του Μητσοτάκη, είναι ύποπτο το γεγονός ότι μιλάει σαν να γνωρίζει ποιοι είναι οι δράστες. Μιλάει, δείχνοντας πολιτικούς χώρους και επιδιώκοντας να ενοχοποιήσει πολιτικούς χώρους, αλλά ακόμα και χώρους αυτόνομης δράσης, μίλησε για τις καταλήψεις».

Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι θεωρεί την επίθεση εγκληματική και τόνισε πως οι Αρχές οφείλουν να διερευνήσουν πλήρως την υπόθεση.

«Είναι μία ενέργεια η οποία δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι εγκληματική. Όταν αφαιρείται ανθρώπινη ζωή δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα πρέπει να επιληφθούν οι Αρχές και να την εξιχνιάσουν. Επίσης δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι εγώ είμαι εκείνη που μέχρι σήμερα, την ώρα που κάποιοι σιωπούν, λέω τι έχει γίνει με τη Marfin και γιατί δεν έχει εξιχνιαστεί».

Απαντώντας στο αν χαρακτηρίζει την επίθεση τρομοκρατική, δήλωσε: «Είναι εγκληματική ενέργεια. Τρομοκρατική με την έννοια του ότι προκαλεί τον τρόμο, είναι. Το ποια είναι ακριβώς τα χαρακτηριστικά της, δηλαδή αν εντάσσεται σε εγκληματική οργάνωση, αν εντάσσεται σε τρομοκρατική οργάνωση ή αν εντάσσεται σε παρακρατικού τύπου προβοκατόρικη οργάνωση, είναι κατά την άποψή μου κάτι που δεν νοείται να μην διερευνηθεί».

Για τις καταλήψεις υποστήριξε ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται συλλήβδην ως παραβατικές ενέργειες.

«Οι καταλήψεις δεν είναι κάτι γενικό. Σίγουρα η κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, των Τεμπών, των υποκλοπών, της Βιολάντας, των πολεοδομιών δείχνει σαν εγκληματίες τους φοιτητές που μπορεί να κάνουν κατάληψη. Ε, αυτό δεν είναι δίκαιο».

Επανέλαβε, μάλιστα, ότι «Δεν μπορεί να μην διερευνηθεί το ενδεχόμενο της προβοκάτσιας».