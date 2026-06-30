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Υπέρ της άρσης ψήφισαν 173 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα καταψήφισαν ή δήλωσαν παρών.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε τις δικογραφίες ψευδείς και κατήγγειλε το προεδρείο της Βουλής για παρεμπόδιση της δικηγορικής της παρουσίας στη δίκη των Τεμπών.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης απέρριψε τις καταγγελίες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνέπειας μεταξύ των δικηγορικών και των κοινοβουλευτικών καθηκόντων της βουλευτού.

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Σε πολωμένο κλίμα και με την ένταση να… περισσεύει εντός της Ολομέλειας η Βουλή κατά πλειοψηφία αποφάσισε την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τρεις υποθέσεις μεταξύ της προέδρου Πλεύσης Ελευθερίας και αστυνομικών, αλλά και μιας δικαστικής γραμματέως, κατά την διάρκεια της δίκης των Τεμπών.

«Ναι» στην άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και για τις τρεις υποθέσεις ψήφισαν συνολικά 173 βουλευτές, 36 βουλευτές καταψήφισαν και 27 βουλευτές δήλωσαν «παρών». Συγκεκριμένα, την άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας υπερψηφίσαν οι βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, o ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση δήλωσαν «παρών», ενώ ΚΚΕ, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.

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Ως «γελοίες ψευδο-δικογραφίες» χαρακτήρισε τις τρεις δικογραφίες η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ για το «ναι» στα εισαγγελικά αιτήματα άρσης της ασυλίας της, λέγοντας πως «δεν νοείται να συμπράττετε με αυτή τη σκευωρία, αν πράγματι δεν θέλει να συγκυβερνήσετε με τη ΝΔ», ενώ επιτέθηκε, για ακόμη μια φορά, στα έδρανα της «γαλάζιας» πλειοψηφίας κάνοντας λόγο για «κακοποιητική» και «τραμπούκικη» συμπεριφορά.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε στον βουλευτή της ΝΔ Βασίλη Υψηλάντη. «Ακούσαμε για πολλοστή φορά ύβρεις, ψεύδη και συκοφαντίες. Δεν θα περάσουν, δεν έχει ούτε το ηθικό ούτε το πολιτικό ανάστημα», απάντησε ο βουλευτής της ΝΔ, ο οποίος μάλιστα υποστήριξε πως υποψήφια με την Πλεύση Ελευθερίας – «υβρίστρια της ΝΔ», όπως είπε – «κατηγορείται για τον εμπρησμό στην Κόρινθο», ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε, από την πλευρά της, πως η αστυνομικός που τη μήνυσε ήταν υποψήφια με τη ΝΔ.

Σύγκρουση Νικήτα-Ζωής μέσω επιστολών

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με την έναρξη της διαδικασίας κατήγγειλε το προεδρείο της Βουλής καθώς – όπως υποστήριξε – δεν εισακούστηκε το αίτημα της για μετάθεση της σημερινής διαδικασίας και με αυτό τον τρόπο παρεμποδίζεται από το να είναι στη δίκη των Τεμπών. Σε επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη υποστήριξε πως «είναι πρωτοφανές να καλείται βουλευτής και μάλιστα πολιτική αρχηγός σε συνεδρίαση που την αφορά σε ημέρα γνωστού και δημοσίου κωλύματος της», αφήνοντας αιχμές εναντίον του, λέγοντας πως ο πρόεδρος της Βουλής «δεν είναι όργανο της παράταξής του, αλλά θεσμικός εγγυητής της των αρχών της κοινοβουλευτικής λειτουργίας».

«Καλό είναι να εξετάσετε εάν τα καθήκοντά σας ως δικηγόρου σας επιτρέπουν να ασκείτε απρόσκοπτα τα κοινοβουλευτικά της καθήκοντα ή όχι» επεσήμανε από την δική του πλευρά του, στην απαντητική επιστολή προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο πρόεδρος της Βουλής. Ο Νικήτας Κακλαμάνης, μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, υποστήριξε πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον κάλεσε στο τηλέφωνο αργά το βράδυ της Κυριακής, ζητώντας του να μετατεθεί η συζήτηση.