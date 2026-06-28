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Οι σοροί ανασύρθηκαν μετά από προσπάθειες αναζήτησης 74 ωρών, καθώς το κτίριο κατέρρευσε εξαιτίας ισχυρών σεισμικών δονήσεων.

Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος στο παρελθόν αγωνίστηκε στον Ατρόμητο, δεν βρισκόταν στην οικία του κατά τη στιγμή της καταστροφής.

Το Club Sport Marítimo de La Guaira επιβεβαίωσε το τραγικό γεγονός και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τον αθλητή.

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Σε ανείπωτη τραγωδία εξελίχθηκε η αγωνιώδης αναζήτηση της οικογένειας του Λούκας Φεντερίκο Τρέχο, του Αργεντινού ποδοσφαιριστή που είχε περάσει από τον Ατρόμητο. Η σύζυγός του και τα δύο παιδιά τους εντοπίστηκαν νεκροί κάτω από τα συντρίμμια κτιρίου στη Βενεζουέλα, μετά τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Σύμφωνα με το Infobae, οι σοροί βρέθηκαν έπειτα από περισσότερες από 70 ώρες αναζήτησης στο συγκρότημα κατοικιών Cumanagotto, μία από τις περιοχές που χτυπήθηκαν σκληρά.

Η τραγική είδηση επιβεβαιώθηκε από το Club Sport Marítimo de La Guaira, την ομάδα στην οποία αγωνίζεται ο Τρέχο, με τον σύλλογο να εκφράζει τα συλλυπητήριά του και να ζητά σεβασμό για την οικογένεια και τους ανθρώπους του ποδοσφαιριστή. Σύμφωνα με τα ισπανόφωνα μέσα, η σύζυγός του, Γιανίνα Μαρανέλα, και τα παιδιά τους, Άαρον και Αϊνόα, βρίσκονταν σε κτίριο στην Playa Grande, στην πολιτεία La Guaira, το οποίο κατέρρευσε από τους σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ της 24ης Ιουνίου.

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DOLOR ABSOLUTO PARA LUCAS TREJO 💔🇦🇷🇻🇪



Una tragedia que conmueve al mundo del fútbol.



Tras 74 horas de intensa búsqueda, con el trabajo de rescatistas y voluntarios, fueron encontrados sin vida la esposa y los hijos del futbolista argentino Lucas Trejo en La Guaira, luego del… pic.twitter.com/HTrJBAegU5 — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) June 28, 2026

Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δεν βρισκόταν στο σπίτι τη στιγμή της καταστροφής. Όπως μεταδίδεται, είχε χάσει κάθε επαφή με την οικογένειά του και από τις πρώτες ώρες συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια εντοπισμού τους, ζητώντας βοήθεια και μέσω των κοινωνικών δικτύων. Οι ελπίδες για ένα θαύμα παρέμειναν ζωντανές για τρία 24ωρα, όμως το τέλος ήταν το πιο σκληρό: η οικογένειά του ανασύρθηκε χωρίς ζωή από τα χαλάσματα.

Το ελληνικό πέρασμα του Τρέχο

Ο Λούκας Τρέχο είναι γεννημένος στις 29 Δεκεμβρίου 1987 στην Κόρδοβα της Αργεντινής. Αγωνίζεται ως αμυντικός και ειδικότερα ως κεντρικός αμυντικός, δηλαδή στόπερ, ενώ είναι αριστεροπόδαρος και έχει ύψος 1,83 μ.

Στην Ελλάδα ήρθε σε νεαρή ηλικία, τη σεζόν 2007-08, όταν αποκτήθηκε από τον Ατρόμητο προερχόμενος από την FC L’Escala. Εκείνη την περίοδο εντάχθηκε στο ρόστερ της ομάδας του Περιστερίου και αγωνίστηκε στη Super League ως κεντρικός αμυντικός. Η παρουσία του στον Ατρόμητο καταγράφεται συμβατικά στο διάστημα 2007-2011, αν και μετά την πρώτη του σεζόν παραχωρήθηκε δανεικός.

Συγκεκριμένα, το 2008-09 δόθηκε δανεικός στον Εθνικό Αστέρα και την επόμενη σεζόν, 2009-10, στο Αιγάλεω. Το καλοκαίρι του 2011 αποχώρησε από τον Ατρόμητο για την Αργεντινή και τη Sportivo Belgrano, συνεχίζοντας την καριέρα του στη Λατινική Αμερική.

Μια είδηση που ξεπερνά το ποδόσφαιρο

Η τραγωδία του Λούκας Τρέχο συγκλονίζει και το ελληνικό ποδόσφαιρο, επειδή αφορά έναν άνθρωπο που φόρεσε τη φανέλα ομάδας της Super League και πέρασε από τα ελληνικά γήπεδα. Όμως, πέρα από κάθε αθλητική αναφορά, πρόκειται πρώτα απ’ όλα για μια ανθρώπινη συντριβή: ένας πατέρας και σύζυγος έχασε μέσα σε λίγες στιγμές ολόκληρη την οικογένειά του.

🚨 NEWS ALERT: The family of Argentine footballer Lucas Trejo—his wife and children—have reportedly been found dead in La Guaira after 74 hours of search efforts following the devastating earthquake in Venezuela.



The tragic discovery has prompted an outpouring of condolences as… pic.twitter.com/xCC42LJAB2 — Today’s News (@TodaysNewsco) June 28, 2026

Στη Βενεζουέλα, οι διασώστες συνεχίζουν να επιχειρούν μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ενώ οι συγγενείς των αγνοουμένων ζουν ανάμεσα στην αγωνία και την απελπισία. Στην περίπτωση του Τρέχο, η αναμονή κράτησε 74 ώρες. Και όταν ολοκληρώθηκε, δεν έφερε τη λύτρωση, αλλά την πιο βαριά είδηση που μπορεί να ακούσει ένας άνθρωπος.