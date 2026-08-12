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Συναγερμός για φωτιά σήμανε σήμερα Τετάρτη 12/8 στις περιοχές Ίμερος Ροδόπης και Πέρα Χάβαρι Ηλείας.

Ιμερος Ροδόπης

Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει 24 πυροσβέστες με 9 οχήματα, εθελοντές, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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Ήχησε το 112, καλώντας κατοίκους και παραθεριστές στις περιοχές Αμπελάκια και Προήφητης Ηλίας να κατεθυνθούν προληπτικά προς Μαρώνεια. Οι ριπές του ανέμου στην περιοχή φτάνουν έως τα 55χλμ/ώρα στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός που δυσκολεύει την επιχείρηση κατάσβεσης.

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση και για κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 9 οχήματα, εθελοντές, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ίμερος Ροδόπης. Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 9 οχήματα, εθελοντές, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2026

Πέρα Χάβαρι Ηλείας

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση και γεωργική έκταση, κοντά στην περιοχή Πέρα Χάβαρι, του δήμου Ηλίδας Αμαλιάδος.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Xάβαρι Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 18ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 5 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2026