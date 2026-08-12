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Σε κατάσταση συναγερμού, κατηγορία κινδύνου 5, τίθενται για αύριο, Πέμπτη (13.8.26) η Αττική, η Αργολίδα και η Λέσβος, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους δυνατούς ανέμους συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό για την εκδήλωση και εξάπλωση φωτιάς.

Στην κατηγορία κινδύνου 5 περιλαμβάνονται επίσης περιοχές της Βοιωτίας, της Εύβοιας και της Κορινθίας, ενώ σε αρκετές ακόμη περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς λόγω των δυνατών ανέμων, κατηγορίας 4.

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Η αυξημένη επικινδυνότητα συνδυάζεται με ισχυρούς βόρειους ανέμους, οι οποίοι σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Ο καιρός την Πέμπτη θα είναι γενικά αίθριος με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 5 έως 6 μποφόρ στα δυτικά, 6 έως 7 μποφόρ στα ανατολικά και τοπικά έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο



Στον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για την Πέμπτη 13 Αυγούστου, στην κατηγορία συναγερμού 5 περιλαμβάνονται:

Αττική

Αργολίδα

Λέσβος

Περιοχές της Βοιωτίας

Περιοχές της Εύβοιας

Περιοχές της Κορινθίας

Παράλληλα, αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας βρίσκονται στην κατηγορία 4, δηλαδή του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Οι ισχυροί άνεμοι αποτελούν έναν από τους βασικούς παράγοντες που αυξάνουν την επικινδυνότητα, καθώς αναμένεται να επικρατήσουν ενισχυμένοι βοριάδες, ιδιαίτερα στο Αιγαίο.

Ο επίσημος χάρτης και οι αναλυτικές προειδοποιήσεις είναι διαθέσιμοι από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.