Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο σχεδιασμός για τη νέα Γραμμή 5 του Μετρό της Αθήνας στοχεύει στη σύνδεση πυκνοκατοικημένων περιοχών με το κέντρο και το υπάρχον δίκτυο σταθερής τροχιάς.

Η προτεινόμενη διαδρομή περιλαμβάνει περιοχές όπως το Παγκράτι, η Καισαριανή, ο Βύρωνας, η Ηλιούπολη, η Νέα Σμύρνη και η Καλλιθέα.

Το έργο προβλέπει τη δημιουργία σημαντικών συγκοινωνιακών κόμβων και ανταποκρίσεων με τις υφιστάμενες γραμμές, τον Προαστιακό και το Τραμ.

Η υλοποίηση της γραμμής αποτελεί μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που απαιτεί περαιτέρω μελέτες, ωρίμανση και εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης για την κατασκευή της.

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Η Αθήνα σχεδιάζει το επόμενο μεγάλο βήμα στην επέκταση του Μετρό, με τη Γραμμή 5 να φιλοδοξεί να αλλάξει τον συγκοινωνιακό χάρτη της πρωτεύουσας. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο που θα μπορούσε να συνδέσει πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αττικής, οι οποίες σήμερα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από λεωφορεία και το Τραμ, με το κέντρο και το υπόλοιπο δίκτυο σταθερής τροχιάς.

Η επέκταση των μέσων σταθερής τροχιάς βρίσκεται ψηλά στον σχεδιασμό για τις μετακινήσεις στην Αττική. Με τη Γραμμή 4 να αποτελεί το μεγαλύτερο ενεργό έργο του Μετρό και τις επεκτάσεις της Γραμμής 2 να προχωρούν, ο σχεδιασμός έχει ήδη στραφεί και στην επόμενη ημέρα του δικτύου.

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Η Γραμμή 5 βρίσκεται σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ωστόσο ο σχεδιασμός της αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αφορά περιοχές με υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα και σημαντικές καθημερινές ανάγκες μετακίνησης.

Η νέα γραμμή που μπορεί να αλλάξει τον χάρτη της Αθήνας

Σύμφωνα με τον μέχρι σήμερα σχεδιασμό, η Γραμμή 5 θα μπορούσε να αναπτύσσεται σε μια ιδιαίτερα εκτεταμένη διαδρομή, δημιουργώντας πολλαπλές ανταποκρίσεις με το υφιστάμενο και το μελλοντικό δίκτυο του Μετρό.

Στο επίκεντρο βρίσκονται περιοχές όπως οι Αμπελόκηποι, η Μιχαλακοπούλου, το Παγκράτι, η Καισαριανή, ο Βύρωνας, ο Υμηττός, η Ηλιούπολη, η Νέα Σμύρνη και η Καλλιθέα, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει τη συνέχιση της γραμμής προς τα δυτικά προάστια.

Από τον Ευαγγελισμό έως τον Βύρωνα και τη Νέα Σμύρνη

Ένα από τα βασικά σενάρια προβλέπει την έναρξη της γραμμής από την ευρύτερη περιοχή του Ευαγγελισμού, δημιουργώντας έναν σημαντικό συγκοινωνιακό κόμβο με τη Γραμμή 3 και τη μελλοντική Γραμμή 4.

Η διαδρομή θα μπορούσε να συνεχίζεται προς Μιχαλακοπούλου και Παγκράτι και στη συνέχεια προς Καισαριανή και Βύρωνα. Από εκεί, η γραμμή θα κατευθυνόταν προς την Ηλιούπολη και τη Νέα Σμύρνη, ενισχύοντας σημαντικά τη σύνδεση των νοτίων και ανατολικών περιοχών με το κέντρο.

Πολλές ανταποκρίσεις με το υπάρχον δίκτυο

Ιδιαίτερο βάρος στον σχεδιασμό δίνεται στις ανταποκρίσεις με τις υφιστάμενες γραμμές. Προβλέπεται σύνδεση με τη Γραμμή 2 στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, ενώ στη Νέα Σμύρνη θα μπορούσε να υπάρξει ανταπόκριση με το Τραμ.

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Στη συνέχεια, η διαδρομή θα μπορούσε να συνεχίζεται προς την Καλλιθέα, όπου εξετάζονται συνδέσεις με τη Γραμμή 1 και τον σχεδιαζόμενο κλάδο προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Από εκεί, ο σχεδιασμός προβλέπει πορεία προς τον σταθμό Ρουφ του Προαστιακού και στη συνέχεια προς τα δυτικά, με πιθανές στάσεις στην περιοχή της Πέτρου Ράλλη και του Κηφισού, αλλά και στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Το μεγάλο στοίχημα για τις μετακινήσεις

Μια τέτοια γραμμή θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένας νέος «κορμός» του δικτύου, συνδέοντας μεταξύ τους περιοχές που σήμερα δεν διαθέτουν άμεση πρόσβαση σε Μετρό και διευκολύνοντας τις μετακινήσεις χωρίς τη χρήση αυτοκινήτου.

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Η στόχευση είναι διπλή: αφενός να μειωθεί η εξάρτηση από το οδικό δίκτυο και αφετέρου να δημιουργηθούν περισσότερες εναλλακτικές διαδρομές μέσα στην Αττική, αποσυμφορώντας τους ήδη επιβαρυμένους κεντρικούς άξονες.

Σε βάθος χρόνου η υλοποίηση

Παρά τις υψηλές προσδοκίες, η Γραμμή 5 δεν αποτελεί έργο που βρίσκεται σήμερα στο στάδιο της κατασκευής. Πρόκειται για έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ο οποίος απαιτεί περαιτέρω μελέτες, ωρίμανση και εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης.

Στην παρούσα φάση, το βάρος των έργων του Μετρό της Αθήνας πέφτει κυρίως στη Γραμμή 4 και στις επεκτάσεις του υφιστάμενου δικτύου. Η Γραμμή 5, ωστόσο, αποτελεί ένα από τα σχέδια που κοιτούν προς την επόμενη γενιά υποδομών της πρωτεύουσας και θα μπορούσε, εφόσον προχωρήσει, να αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο κινούνται εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι της Αττικής.

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