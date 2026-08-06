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Η απόφαση βασίστηκε σε τριάντα καταγγελίες, καθώς η απεικόνιση της μορφής θεωρήθηκε ότι δίνει τη ρεαλιστική εντύπωση ενός νεκρού παιδιού.

Η εταιρεία Warner Bros υποστήριξε ότι η καμπάνια σχεδιάστηκε υπεύθυνα, αρνούμενη ότι η φιγούρα απεικονίζει νεκρό παιδί ή αποσκοπεί στον τρόμο.

Παρά την υπεράσπιση της εταιρείας, η Αρχή έκρινε ότι το υλικό παραβιάζει τον κώδικα δεοντολογίας για τις υπαίθριες διαφημίσεις.

Τέλος, η Αρχή απέρριψε τις καταγγελίες για τα τηλεοπτικά και διαδικτυακά σποτ της ίδιας ταινίας, καθώς προβάλλονταν σε κατάλληλες ώρες.

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Η βρετανική Αρχή Διαφημιστικών Προτύπων (ASA) απέσυρε τις αφίσεις της νέας ταινίας τρόμου «The Mummy» από το Μετρό του Λονδίνου και άλλους δημόσιους χώρους, κρίνοντας ότι η κεντρική εικόνα της διαφημιστικής καμπάνιας είναι πιθανό να προκαλέσει φόβο σε μικρά παιδιά.

Η απόφαση ελήφθη ύστερα από 30 καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες η αφίσα ήταν ιδιαίτερα ενοχλητική τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες.

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Στην επίμαχη αφίσα απεικονίζεται σε κοντινό πλάνο μια νεαρή γυναικεία μορφή με χαρακτηριστικά μούμιας: Γκρίζο, σταχτί δέρμα, σκασμένα χείλη, βαθουλωμένα χαρακτηριστικά και το ένα μάτι πρησμένο και σχεδόν κλειστό. Η μορφή είναι τυλιγμένη με ύφασμα που θυμίζει σάβανο και φέρει σύμβολα που παραπέμπουν σε αιγυπτιακά ιερογλυφικά, ενώ συνοδεύεται από το σύνθημα: «Ορισμένα πράγματα είναι προορισμένα να μένουν θαμμένα».

The U.K. Advertising Standards Authority has ruled that outdoor poster ads for “Lee Cronin’s The Mummy” have breached its code by presenting an image that gave “a realistic impression of a dead child.”



“The ASA received 30 complaints, many of whom believed the ads were… pic.twitter.com/0TxSMWQlnq August 5, 2026

Κατά την ASA, το γκρίζο δέρμα, τα σκασμένα χείλη, το ανέκφραστο βλέμμα και η περιτύλιξη της μορφής δημιουργούν «τη ρεαλιστική εντύπωση ενός νεκρού παιδιού». Επειδή, μάλιστα, τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά της φιγούρας είναι ευδιάκριτα, οι περισσότεροι θεατές είναι πιθανό να την αντιληφθούν ως απεικόνιση νεκρού παιδιού, γεγονός που καθιστά την εικόνα ακατάλληλη για δημόσια προβολή σε σημεία όπου κυκλοφορούν ανήλικοι.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο γεγονός ότι, παρότι η Warner Bros δεν τοποθετεί διαφημίσεις ταινιών τρόμου σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από σχολεία, μία από τις αφίσες ήταν ορατή απευθείας από παιδικό σταθμό. Η εταιρεία διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη εσωτερική οδηγία δεν καλύπτει τους παιδικούς σταθμούς.

Από την πλευρά της, η Warner Bros υποστηρίζει ότι η καμπάνια είχε σχεδιαστεί με υπευθυνότητα απέναντι στο κοινό και δεν αποσκοπούσε στην πρόκληση φόβου ή προσβολής.

Επισήμανε ακόμη ότι η μορφή της αφίσας δεν απεικονίζει νεκρό παιδί, αλλά μια «ζωντανή μούμια» που είχε απαχθεί όταν ήταν παιδί και επέστρεψε στους γονείς της πολλά χρόνια αργότερα ως νεαρή γυναίκα. Σύμφωνα με το στούντιο, η ουδέτερη έκφραση του προσώπου, η απουσία σκηνών βίας, φερέτρου ή δεσμών επιλέχθηκαν ακριβώς για να περιοριστεί το ενδεχόμενο να προκαλέσει τρόμο.

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Η εταιρεία επισήμανε επίσης ότι η αφίσα είχε ήδη εγκριθεί από τη Global, τον διαφημιστικό συνεργάτη των Συγκοινωνιών του Λονδίνου για την προβολή διαφημίσεων στο δίκτυο του Μετρό.

Παρ’ όλα αυτά, η ASA έκρινε ότι οι αφίσες παραβίαζαν τον κώδικα δεοντολογίας για τις υπαίθριες διαφημίσεις και διέταξε την απόσυρσή τους από τους συγκεκριμένους χώρους προβολής. Παράλληλα, κάλεσε τη Warner Bros να διασφαλίζει στο μέλλον ότι διαφημιστικό υλικό το οποίο ενδέχεται να τρομάζει μικρά παιδιά δεν θα τοποθετείται σε σημεία όπου είναι πιθανό να το βλέπουν.

Αντίθετα, η ASA απέρριψε τις καταγγελίες που αφορούσαν τα τηλεοπτικά και διαδικτυακά διαφημιστικά σποτ της ίδιας ταινίας, καθώς αυτά προβάλλονταν μόνο μετά τις 19:30, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των ανηλίκων.

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Η ASA απέρριψε επίσης καταγγελίες για τη διαφημιστική καμπάνια της ταινίας τρόμου «They Will Kill You», κρίνοντας ότι η αισθητική της ήταν εμφανώς στιλιζαρισμένη και δεν άφηνε περιθώριο να εκληφθεί ως πραγματική απεικόνιση γεγονότων ή ως εξωραϊσμός της βίας.

Με πληροφορίες από BBC, Variety

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