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Η συνταξιούχος αντιδρά στο έργο για να προστατεύσει μια βελανιδιά πεντακοσίων ετών και την τοπική πανίδα της περιοχής.

Η ίδια υποστηρίζει ότι ο νέος δρόμος θα υποβαθμίσει το περιβάλλον και την αξία της ιδιοκτησίας της, αμφισβητώντας παράλληλα την αποτελεσματικότητά του.

Το Συμβούλιο του Χέρεφορντσαϊρ έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης της γης, καθώς η κ.

Χάρις αρνείται να διαπραγματευτεί την πώληση του ακινήτου της.

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Η 79χρονη Τζιν Χάρις αποδεικνύεται μία δυναμική υπέρμαχος της φύσης του χωριού Άλενσμορ του Χέρεφορντσαϊρ της Βρετανίας, αρνούμενη να πουλήσει μέρος του κήπου της σε κατασκευαστική εταιρεία για να προστατέψει μια βελανιδιά πεντακοσίων ετών που βρίσκεται στο σημείο που προγραμματίζεται να κατασκευαστεί δρόμος 45 εκατομμυρίων λιρών.

Η 79χρονη δεν θα το βάλει κάτω

Αν και οι επικεφαλής του συμβουλίου ελπίζουν να ξεκινήσουν την κατασκευή ενός δρόμου μονής λωρίδας κυκλοφορίας, η κ. Χάρις είναι διατεθειμμένη να αποτελέσει εμπόδιο στους σχεδιασμούς τους.

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Σύμφωνα με το dailymail.com η συνταξιούχος γραμματέας σχολείου και δασκάλα πιάνου επεσήμανε τους λόγους που αντιτίθεται στην καταστροφή του φυσικού πλούτου της περιοχής:

«Θέλουν να πάρουν το ένα έβδομο του κήπου μου, πράγμα που σημαίνει ότι αυτός ο δρόμος θα πλησιάσει πολύ κοντά στην ιδιοκτησία μου. Όλο το 24ωρο το μόνο που θα ακούω θα είναι ο θόρυβος του δρόμου. Θα είναι ένας απόλυτος εφιάλτης. Θα είναι τόσο κοντά στο σπίτι μου, που ο δρόμος θα περνά μέσα από τα χωράφια και σε απόσταση αναπνοής από το οίκημα.

Εκεί που θα τελειώνει ο κήπος θα υπάρχει ένα ανάχωμα του δρόμου, οπότε ουσιαστικά θα βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο σπίτι». Η γιαγιά τριών εγγονιών δήλωσε ότι ο προτεινόμενος δρόμος των τριών χιλιομέτρων θα βοηθήσει ελάχιστα στην αποσυμφόρηση της κίνησης στο Χέρεφορντ, παρά το γεγονός ότι το έργο κοστίζει το αστρονομικό ποσό των 45 εκατομμυρίων λιρών.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη ανησυχία της κ. Χάρις είναι το πώς ο δρόμος θα επηρεάσει την τοπική πανίδα και χλωρίδα και πιο συγκεκριμένα την αρχαία βελανιδιά που βρίσκεται στο χωράφι ενός γειτονικού αγρότη.

«Έχουμε πολλές νυχτερίδες και κουκουβάγιες, υπάρχει πολλή άγρια ζωή εδώ γύρω», είπε. «Είναι μια περιοχή-κλειδί για όλη την πανίδα. Έπειτα είναι και η βελανιδιά. Είναι πολύ παλιά, περίπου 500 ετών, και σε τέλεια κατάσταση, γιατί να θέλει κανείς να την καταστρέψει;

Μπορείς να τη δεις από τους δρόμους και είναι σίγουρα ένα σήμα κατατεθέν για εμάς εδώ γύρω». Η κ. Χάρις μετακόμισε στο σπίτι το 2003 και η αξία του εκτιμάται σήμερα στις 575.000 λίρες, φοβάται, όμως, ότι ο δρόμος θα καταστήσει το σπίτι της αδύνατο να πουληθεί.

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Έχει αρνηθεί, επίσης, να κάνει οποιαδήποτε συζήτηση για την πώληση της γης της και δεν έχει μπει σε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο του Χέρεφορντσαϊρ το οποίο θα μπορούσε πάραυτα να της κατάσχει τη γη μέσω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

Ο αγώνας για τη σωτηρία της βελανιδιάς και την αποτροπή της κατασκευής του δρόμου έχει γίνει ακόμα πιο προσωπικός μετά τον θάνατο του συζύγου της, Μάικλ.

Η ίδια γνωρίζει ότι οι εργασίες πρόκειται να ξεκινήσουν τον Δεκέμβριο φέτος. «Δεν ξέρω πώς μπορούν να ξεκινήσουν χωρίς να τους ανήκει η γη. Δεν έχω συμφωνήσει ούτε έχω διαπραγματευτεί, εκτός αν επιλέξουν μια εναλλακτική διαδρομή ή αποφασίσουν να το εγκαταλείψουν.

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Το μόνο που θα καταφέρει είναι να εξοικονομήσει λίγα λεπτά από τη διαδρομή τους προς το Hereford, δεν θα τους πάει εκεί πολύ πιο γρήγορα. Πρόκειται για καταστροφή, για ολοκληρωτική καταστροφή πραγματικά, και για ποιο λόγο;»

Ένας εκπρόσωπος του Συμβουλίου του Χέρεφορντσαϊρ δήλωσε: «Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες γης είτε έχουν συμφωνήσει στους όρους για την πώληση της γης τους είτε βρίσκονται κοντά σε συμφωνία».

Παράλληλα με αυτές τις συζητήσεις, το συμβούλιο έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που απαιτείται.

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