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Στο βίντεο, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, διακρίνεται αρχικά το χαρακτηριστικό ραχιαίο πτερύγιο του καρχαρία να σκίζει την επιφάνεια της θάλασσας, πριν το τεράστιο αρπακτικό βυθιστεί ξανά στα νερά.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η υποβρύχια κάμερα καταγράφει την ανατριχιαστική στιγμή που ο ψαροντουφεκάς αντιλαμβάνεται την παρουσία του μεγάλου λευκού καρχαρία σε πολύ κοντινή απόσταση. Παρά τον αιφνιδιασμό και τον εμφανή κίνδυνο, ο άνδρας διατηρεί την ψυχραιμία του και με γρήγορες αλλά ελεγχόμενες κινήσεις επιστρέφει στο σκάφος από το οποίο είχε βουτήξει, αποφεύγοντας μια πιθανή επικίνδυνη συνάντηση.

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Το βίντεο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν πόσο κοντά βρέθηκε ο ψαροντουφεκάς σε μία από τις πιο επικίνδυνες θαλάσσιες συναντήσεις που μπορεί να βιώσει κανείς.

Divers had a close call with a shark off the coast of San Diego, California, capturing the encounter with an underwater camera. https://t.co/zLvMz6xmQc pic.twitter.com/QqUtLUag73 August 1, 2026