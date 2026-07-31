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Η αποκάλυψη για τον απαράβατο αυτό όρο έγινε από τον Γουίλ Φέρελ, ο οποίος μετέφερε πληροφορίες που άκουσε από τον Στιβ Καρέλ.

Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής διατηρεί ένα από τα ισχυρότερα εμπορικά προφίλ παγκοσμίως, εξασφαλίζοντας ετήσια έσοδα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από πολυάριθμες χορηγίες.

Οι συνεργασίες του περιλαμβάνουν κορυφαίες εταιρείες όπως η Adidas, η Pepsi, η Apple TV και η Louis Vuitton, ενισχύοντας τη θέση του.

Η συμφωνία του με το Visit Saudi αποφέρει στον αθλητή περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ ετησίως μετά τη μεταγραφή του στην Ίντερ Μαϊάμι.

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Ο Λιονέλ Μέσι μπορεί να είναι ένα από τα πιο περιζήτητα πρόσωπα στη διαφήμιση, όμως όσοι συνεργάζονται μαζί του γνωρίζουν ότι υπάρχει ένας απαράβατος όρος στις εμπορικές του συμφωνίες. Την αποκάλυψη έκανε ο Γουίλ Φέρελ στην εκπομπή του Dan Patrick, μεταφέροντας όσα είχε ακούσει από τον Στιβ Καρέλ.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ συνεργάζεται με κολοσσούς όπως η Adidas, η Pepsi, η Michelob Ultra, η Gatorade και η EA Sports. Ανάμεσα στις πιο πρόσφατες καμπάνιες του ήταν και το διαφημιστικό «No Lay’s No Game», όπου εμφανίστηκε μαζί με τους Ντέιβιντ Μπέκαμ, Τιερί Ανρί, Αλεξία Πουτέγιας και Στιβ Καρέλ.

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Στο συγκεκριμένο σποτ, ο Μέσι καταφθάνει σε πάρτι στο σπίτι του Μπέκαμ κρατώντας ένα σακουλάκι πατατάκια. Παρότι συμμετείχε με καλή διάθεση στα γυρίσματα, σύμφωνα με τον Γουίλ Φέρελ, είχε στόχο να ολοκληρώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τις σκηνές του.

«Ο Μέσι έχει έναν κανόνα. Από τη στιγμή που θα μπει στο πλατό, υπάρχουν μόνο 30 λεπτά διαθέσιμα. Αυτό είναι όλο. Όλοι τρέχουν για να προλάβουν να γυρίσουν όσα περισσότερα πλάνα μπορούν μαζί του. Μόλις συμπληρωθεί το χρονικό αυτό όριο, αποχαιρετά τους πάντες και φεύγει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο αρχηγός της εθνικής Αργεντινής έχει χτίσει ένα από τα πιο ισχυρά εμπορικά προφίλ στον χώρο του αθλητισμού, εξασφαλίζοντας κάθε χρόνο έσοδα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από χορηγίες και διαφημίσεις. Ξεχωρίζει η συνεργασία του με την Adidas, με την οποία υπέγραψε το 2017 ισόβιο συμβόλαιο, που εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει συνολικά τα 100 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, διατηρεί πολυετή συνεργασία με την Pepsi, ενώ στο χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνονται ακόμη συνεργασίες με τη Mastercard, τη Gatorade, την Apple TV+, τη Hard Rock International και τη Louis Vuitton. Μάλιστα, η κοινή καμπάνια του με τον Κριστιάνο Ρονάλντο για τη Louis Vuitton θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες εμπορικά φωτογραφίσεις στην ιστορία του αθλητισμού.

Την ίδια στιγμή, η συμφωνία του με τη σαουδαραβική Visit Saudi, που ακολούθησε τη μεταγραφή του στην Ίντερ Μαϊάμι, φέρεται να του αποφέρει περίπου 25 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Συνολικά, τα ετήσια εμπορικά έσοδα του Μέσι υπολογίζονται μεταξύ 70 και 100 εκατ. ευρώ, διατηρώντας τον ανάμεσα στα ισχυρότερα αθλητικά brands διεθνώς.