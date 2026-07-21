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Η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Ισπανία προκάλεσε ξέφρενους πανηγυρισμούς στους δρόμους, όμως σε ορισμένες περιπτώσεις η ένταση ξεπέρασε τα όρια. Λίγο μετά τη λήξη του τελικού απέναντι στην Αργεντινή, ομάδα Ισπανών φιλάθλων ξέσπασε κατά του Λιονέλ Μέσι, φωνάζοντας υβριστικά συνθήματα.

Μάλιστα, κάποιοι επιχείρησαν να κάψουν μια φανέλα με το όνομα του Αργεντινού σούπερ σταρ, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Τελικά αποφάσισαν να τη σκίσουν μπροστά στο συγκεντρωμένο πλήθος, το οποίο πανηγύρισε και αυτή την κίνηση.

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Το περιστατικό σημειώθηκε στον απόηχο ενός συγκλονιστικού τελικού, που κρίθηκε στην παράταση και ολοκληρώθηκε με την Ισπανία να κατακτά το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της, αφήνοντας την Αργεντινή και τον Λιονέλ Μέσι στη δεύτερη θέση.

Cuando tenés tanto aura el fuego no te quema. pic.twitter.com/GyeQXt14bh July 21, 2026