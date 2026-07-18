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Η φωτογραφία τραβήχτηκε το 2007 στο πλαίσιο φιλανθρωπικής δράσης, όταν ο Μέσι κρατούσε στην αγκαλιά του τον Γιαμάλ σε βρεφική ηλικία.

Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής χαρακτήρισε τον 19χρονο παίκτη φανταστικό και ευχήθηκε τα καλύτερα για την καριέρα του, παρά τον επερχόμενο ανταγωνισμό τους στον τελικό.

Ο φωτογράφος Ζοάν Μονφόρτ περιέγραψε τη διαδικασία της φωτογράφισης ως δύσκολη, καθώς ο Μέσι ήταν τότε ιδιαίτερα ντροπαλός και άπειρος με τα βρέφη.

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Με αφορμή τη φωτογραφία του Μέσι και του Γιαμάλ που έχει γίνει viral εν αναμονή του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ 2026, ο Αργεντινός αστέρας του ποδοσφαίρου εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον 19χρονο.

«Πόσο τρελό πράγμα! Ο Λαμίν είναι ένας φανταστικός παίκτης. Έχει ολόκληρη την καριέρα του μπροστά του, μια τεράστια ευκαιρία να καταφέρει κάτι ιστορικό. Η φωτογραφία είναι απίστευτη.

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Tom Brady para Lionel Messi: "Gostaria que você falasse sobre a fotografia dando banho em um bebê chamado Lamine Yamal"



Messi: "Que loucura! Lamine é um grandíssimo jogador. Tem toda a carreira pela frente, uma grande oportunidade de conseguir algo histórico. A foto é uma… pic.twitter.com/oLaGTuva74 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 17, 2026

Έχω φωτογραφία μαζί του όταν ήταν μωρό, και τώρα βρισκόμαστε και οι δύο στον τελικό του Μουντιάλ. Του εύχομαι τα καλύτερα, ό,τι είναι καλό για αυτόν θα είναι καλό και για τη Μπαρτσελόνα, αλλά την Κυριακή θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, ώστε να μην βγάλει τον καλύτερό του εαυτό. Η Ισπανία δεν είναι μόνο ο Λαμίν», ανέφερε ο Λιονέλ Μέσι σε συνέντευξή του.

Μία αναπάντεχη συνάντηση

Σε αυτή την φωτογραφία, ο 20χρονος τότε Λιονέλ Μέσι, ακόμη στην αρχή της θρυλικής πορείας του με τη Μπαρτσελόνα, κρατά στην αγκαλιά του και κάνει μπάνιο σε μια μικρή πλαστική μπανιέρα ένα βρέφος λίγων μηνών που δεν είναι άλλος από τον Λαμίν Γιαμάλ, τον 19χρονο αστέρα του ισπανικού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ποια είναι η ιστορία αυτής της φωτογραφίας; Το 2007, η Μπαρτσελόνα, η καταλανική εφημερίδα Diario Sport και η UNICEF διοργάνωσαν μια ετήσια φιλανθρωπική φωτογράφιση για ημερολόγιο οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικών δράσεων.

Οικογένειες από τη συνοικία Roca Fonda της πόλης Ματαρό συμμετείχαν σε κλήρωση, με έπαθλο μια φωτογράφιση στο Καμπ Νόου μαζί με ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα.

Η οικογένεια του μικρού Λαμίν Γιαμάλ στάθηκε τυχερή και κέρδισε την κλήρωση. Από καθαρή σύμπτωση, αντιστοιχίστηκε με τον νεαρό τότε Λιονέλ Μέσι.

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🚨TRENDING: In 2007, Leo Messi held a baby for a photo shoot. That baby was Lamine Yamal!



19 years later, they are set to face each other in the 2026 World Cup final! pic.twitter.com/6HtFI0PTWB — Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 15, 2026

Τη φωτογράφιση πραγματοποίησε ο φωτογράφος του Associated Press, Ζοάν Μονφόρτ (Joan Monfort), ο οποίος χρόνια αργότερα αποκάλυψε πόσο δύσκολη ήταν εκείνη η στιγμή.

Όπως περιέγραψε, ο Μέσι ήταν ιδιαίτερα ντροπαλός και ξαφνικά βρέθηκε μπροστά σε μια μπανιέρα γεμάτη νερό και ένα βρέφος που έπρεπε να κρατήσει για τις ανάγκες της φωτογράφισης.

«Ήταν πολύ ντροπαλός. Στην αρχή δεν ήξερε ούτε πώς να κρατήσει το μωρό.

Χρειάστηκε χρόνος μέχρι να χαλαρώσουν όλοι και να βγει η φωτογραφία», είχε δηλώσει ο Μονφόρτ, προσθέτοντας ότι τότε δεν μπορούσε να φανταστεί πως το παιδί που φωτογράφιζε θα εξελισσόταν σε έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της νέας εποχής.

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