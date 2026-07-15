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Λίγο μετά την ιστορική νίκη της Ισπανίας επί της Γαλλίας στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Τέξας, διαρρήκτες αποπειράθηκαν να εισβάλλουν στο σπίτι του Λαμίν Γιαμάλ στη Βαρκελώνη. Οι δράστες όμως δεν τα κατάφεραν, γιατί αντέδρασε άμεσα το προσωπικό ασφαλείας του 19χρονου Ισπανού διεθνή ποδοσφαιριστή.

Στόχος διαρρηκτών το σπίτι του Λαμίν Γιαμάλ στη Βαρκελώνη

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, οι άνδρες ασφαλείας εντόπισαν μέσω του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης δύο κουκουλοφόρους που είχαν σκαρφαλώσει στον εξωτερικό τοίχο της ιδιοκτησίας, αλλά μόλις συνειδητοποίησαν ότι έγιναν αντιληπτοί, οι άνδρες τράπηκαν σε φυγή πριν τους συλλάβει η καταλανική αστυνομία που ειδοποιήθηκε για το συμβάν.

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Μετά την τραπή τους σε φυγή, οι αστυνομικές αρχές επιχειρούν να εξετάσουν το υλικό που κατέγραψε το σύστημα βιντεοεπιτήρησης, για να ταυτοποιήσουν τους υπόπτους.

Dos encapuchados intentaron entrar de madrugada en la casa de Lamine Yamal en Barcelona, horas después de que España lograra el pase a la final del Mundial. La vivienda, situada en Esplugues de Llobregat, perteneció anteriormente a Shakira y Gerard Piqué. https://t.co/VL7B3ScG6Q July 15, 2026

Η πολυτελής έπαυλη, η οποία στο παρελθόν ανήκε στον Ζεράρ Πικέ και τη Σακίρα, κεντρίζει το ενδιαφέρον της επικαιρότητας, καθώς ο Ισπανός διεθνής μοιράζεται πλάνα από την καθημερινότητά του και παρουσιάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεγάλης αξίας κοσμήματα και ρολόγια που φυλάσσονται εκεί.

Υπενθυμίζουμε ότι οι Ισπανοί νίκησαν με 2-0 τη Γαλλία στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 κι έκλεισαν θέση στον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου θα επιχειρήσουν να ανέβουν για δεύτερη φορά στην κορυφή του κόσμου, 16 χρόνια μετά τον θρίαμβο στα γήπεδα της Νοτίου Αφρικής.

Πηγές: Euronews, The Sun