Eλάχιστοι ποδοσφαιριστές στο παρελθόν έχουν καταφέρει να κάνουν τόσο.. ντόρο στο παιχνίδι όσο ο Λαμίν Γιαμάλ στην ηλικία των 18 ετών.



Αν και ακόμα έφηβος, ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα είναι ήδη υποψήφιος όχι μόνο για το Ballon d’Or (Χρυσή Μπάλα), αλλά και για τον τίτλο του καλύτερου παίκτη στον πλανήτη, και κάθε παιχνίδι που περνάει ενισχύει την υποψηφιότητά του.



Με τρομερή ευκινησία, εξαιρετική ντρίμπλα και σημαντική βελτίωση στην τελική του πάσα του, ο Γιαμάλ μετατρέπεται σε ένα από τα πιο ολοκληρωμένα νεαρά ταλέντα του ποδοσφαίρου και ήδη αποτελεί έναν από τους πιο καθοριστικούς παίκτες της ομάδας τόσο στην Μπάρτσα όσο και στην εθνική ομάδα.



Σε συνέντευξή του στην Mundo Deportivo, το φαινόμενο της Μπαρτσελόνα μίλησε για την αυτοπεποίθησή του, τη σχέση του με τον Χάνσι Φλικ και τις προσδοκίες του για την επόμενη σεζόν.



Ξεκίνησε αποκαλύπτοντας πόσο κρίσιμος ήταν ο Χάνσι Φλικ για την επιτυχία του στο γήπεδο και πώς η εμπιστοσύνη που του έδειξε τον απελευθέρωσε να εκφραστεί.



«Ο Φλικ μου δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση και μου λέει να απολαμβάνω το παιχνίδι, να μην έχω φόβο και να μην χάνω την ουσία του παιχνιδιού μου».



Στη συνέχεια, ο νεαρός ρωτήθηκε αν η προσωπικότητα και η νοοτροπία του τον βοήθησαν ως επαγγελματία ποδοσφαιριστή.



«Νομίζω ότι ναι. Στο τοπ επίπεδο του ποδοσφαίρου, είναι πολύ σημαντικό να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου και να έχεις χαρακτήρα. Πάντα με ταπεινότητα, αλλά γνωρίζοντας ότι αν είσαι εκεί, είναι επειδή έχεις την ικανότητα να ανταγωνιστείς στο υψηλότερο επίπεδο».

🌟 Nacido para jugar al fútbol.



💙❤️ El viaje de Lamine Yamal desde #LALIGAFCFUTURES a #LALIGAEASPORTS. pic.twitter.com/v15cTV7yAD — LALIGA (@LaLiga) June 2, 2025

Πολλοί παίκτες τα τελευταία χρόνια έχουν παρομοιάσει τον Χάνσι Φλικ ως μια πατρική φιγούρα, και ο Γιαμάλ ρωτήθηκε αν και ο ίδιος βλέπει τον προπονητή με τον ίδιο τρόπο.



«Ναι, μιλάω πολύ μαζί του. Μου δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση και μου λέει να απολαμβάνω το παιχνίδι, να είμαι γενναίος και να μην χάνω την ουσία του παιχνιδιού μου. Αυτό μου δίνει μεγάλη ηρεμία όταν βγαίνω να παίξω».



Μιλώντας για τη Χρυσή Μπάλα



Το βραβείο Ballon d’Or θα κριθεί αργότερα αυτό το μήνα κι ο νεαρός αστέρας ρωτήθηκε πώς θα ένιωθε αν κέρδιζε το βραβείο φέτος.



«Θα ήταν ένα όνειρο, φυσικά. Το Ballon d’Or είναι ένα από τα μεγαλύτερα βραβεία που μπορεί να λάβει ένας ποδοσφαιριστής».



Όσον αφορά το τι θα κάνει αν κερδίσει το βραβείο φέτος, είπε

«Σίγουρα θα το γιορτάσω με την οικογένεια και τους φίλους μου, που είναι αυτοί που ήταν πάντα δίπλα μου».



Όταν ρωτήθηκε πως θα ένιωθε αν δεν κέρδισει τη Χρυσή Μπάλα, ο Γιαμάλ είπε:

«Το να κερδίσω το Ballon d’Or στα 18 μου θα ήταν απίστευτο, αλλά αν δεν το κερδίσω τώρα, θα συνεχίσω να δουλεύω για να βελτιώνομαι κάθε μέρα. Έτσι είναι τα πράγματα».



Several teammates have said they see Hansi Flick as a father figure. Do you have a close relationship with him? What advice does he usually give you?



🎙️ Lamine Yamal: "Yes, I talk to him quite a lot. He gives me a lot of confidence and tells me to enjoy myself, to be brave, and… pic.twitter.com/qwoNrwywX1 — Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) September 12, 2025

Σχετικά με τους στόχους της φετινής σεζόν



Στη συνέχεια, ο Γιαμάλ ρωτήθηκε ποιοι είναι οι προσωπικοί του στόχοι για τη φετινή σεζόν.



«Θέλω να συνεχίσω να εξελίσσομαι, να βοηθάω την ομάδα με γκολ και ασίστ και να παλεύω για όλους τους τίτλους για τους οποίους αγωνιζόμαστε».



Υψηλές φιλοδοξίες

Με την Ατλέτικο Μαδρίτης και τη Ρεάλ Μαδρίτης να ενισχύουν σημαντικά τις ομάδες τους το καλοκαίρι, ο Γιαμάλ παραμένει βέβαιος ότι η Μπαρτσελόνα θα μπορέσει να ξεπεράσει και τους δύο άλλους ισπανικούς γίγαντες.



«Και οι δύο είναι πολύ ανταγωνιστικές ομάδες, αλλά πιστεύω ότι τελικά, αν κάνουμε καλά τη δουλειά μας, θα εξαρτηθεί από εμάς».



Μιλώντας για τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές στο UEFA Champions League αυτή τη σεζόν, ο νεαρός ανέφερε τις ομάδες που θεωρεί ως τη μεγάλη απειλή.



«Μάντσεστερ Σίτι ή Λίβερπουλ, Μπάγερν Μονάχου, Ρεάλ Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζερμέν… Είναι πάντα εκεί».



Η απογοήτευση της περασμένης σεζόν στο Μιλάνο δίδαξε πολλά μαθήματα στη Μπαρτσελόνα, και ο Γιαμάλ εξήγησε τι έμαθε από την ήττα από την Ίντερ Μιλάνου.

«Ότι στο Champions League, κάθε λάθος που κάνεις το πληρώνεις. Πρέπει να είσαι πιο σταθερός και να μην χαλαρώνεις ποτέ».



Τέλος, αναφέρθηκε τους στόχους του όσον αφορά τα γκολ και τις ασίστ για τη φετινή σεζόν.



«Δεν μου αρέσει να θέτω έναν ακριβή αριθμό γκολ, αλλά θέλω να βελτιώσω τα νούμερα της περασμένης σεζόν. Τελικά, το πιο σημαντικό είναι να παίρνουμε τους τρεις βαθμούς σε κάθε αγώνα».



Σχετικά με τον αριθμό 10 και την επιστροφή στο Spotify Camp Nou



Ως ο μεγαλύτερος κίνδυνος της Μπαρτσελόνα, ο Γιαμάλ δέχεται συνεχώς φάουλ. Όταν ρωτήθηκε αν αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι πήρε τη φανέλα με το νούμερο 10, απάντησε



«Ναι, λίγο ναι. Το «10» πάντα συνδέεται με την ανάληψη ευθυνών. Μου αρέσει, θέλω να είμαι προετοιμασμένος για αυτές τις σημαντικές στιγμές».

Σχολίασε επίσης τις προσδοκίες του για την επιστροφή της Mπαρτσελόνα στο Spotify Camp Nou αργότερα φέτος.



«Φαντάζομαι ότι θα είναι γεμάτο από οπαδούς και θα είναι ένα θεαματικό γήπεδο. Ήμουν πολύ τυχερός που έκανα το ντεμπούτο μου στο Camp Nou πριν ξεκινήσει η ανακαίνιση και πιστεύω ότι το να παίξουμε ξανά εκεί θα μας δώσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα».



Ο Γιαμάλ μίλησε επίσης για το όνειρό του να κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA, ειδικά με το μεγάλο γεγονός να πλησιάζει γρήγορα.



«Ελπίζω. Η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι το όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή. Θα ήταν κάτι ιστορικό, αλλά πρέπει να προχωράμε βήμα βήμα με ταπεινότητα, γνωρίζοντας ότι μπορούμε να το πετύχουμε».