Η Αλ-Χιλάλ του Σιμόνε Ιντζάγκι προσφέρει «γη και ύδως» στην Μπαρτσελόνα, προκειμένου να αποκτήσει τον Λαμίν Γιαμάλ.

Σε μια κίνηση που θα μπορούσε να γίνει η ακριβότερη μεταγραφή στην Ιστορία του ποδοσφαίρου, η Αλ Χιλάλ από την Σοαυδική Αραβία φαίνεται πως στράφηκε στον καλύτερο νεαρό άσο στον πλανήτη.

Σύμφωνα με το ισπανικό «Fichajes», ο σύλλογος από τη Σαουδική Αραβία κατέθεσε πρόταση ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ στην Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Λαμίν Γιαμάλ!

H ίδια ιστοσελίδα ισχυρίζεται ότι η Μπάρτσα απέρριψε την υποτιθέμενη προσφορά καθώς θέλει να κρατήσει τον παίκτη.

Σε περίπτωση που ο Γιαμάλ αφήσει τη ζωή του στην Καταλονία με μια μεταγραφή στο Ριάντ, θα σμίξει με τον πρώην παίκτη της Λίβερπουλ Ντάρβιν Νούνιεζ, τον πρώην αμυντικό της Τσέλσι Καλιντού Κουλιμπαλί και τον πρώην αμυντικό της Μάντσεστερ Σίτι Ζοάο Κανσέλο.

Ο Γιαμάλ βρίσκεται αυτή τη στιγμή εκτός δράσης με τραυματισμό που τον ανάγκασε να χάσει τόσο τον τελευταίο αγώνα της Μπαρτσελόνα στη La Liga (ήττα με 4-1 στη Σεβίλλη) όσο και την κλήση της εθνικής ομάδας της Ισπανίας για τους προκριματικούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 εναντίον της Γεωργίας και της Βουλγαρίας.

Στόχος του Χάνσι Φλικ είναι να ρισκάρει όσο το δυνατόν λιγότερο για να τον έχει διαθέσιμο για το El Clásico στις 26 Οκτωβρίου, πέντε ημέρες μετά το ματς με τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική στη league phase του Champions League.