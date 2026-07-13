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Το υπουργείο Παιδείας προγραμματίζει την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο αναμένονται μικρές μεταβολές στις υψηλόβαθμες σχολές, ενώ στο δεύτερο προβλέπεται άνοδος σε τμήματα όπως οι Μηχανολόγοι και Χημικοί Μηχανικοί.

Οι επιδόσεις στα μαθήματα των Επιστημών Υγείας εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε ήπια άνοδο των βάσεων εισαγωγής για το τρίτο επιστημονικό πεδίο.

Οι χαμηλές βαθμολογίες στο μάθημα της Οικονομίας αναμένεται να ασκήσουν πτωτικές πιέσεις στις βάσεις των αντίστοιχων σχολών του τέταρτου επιστημονικού πεδίου.

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Πλησιάζει η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026, δίνοντας στους ενδιαφερόμενους την τελευταία ευκαιρία να οριστικοποιήσουν τις επιλογές τους, πριν ακολουθήσει η ανακοίνωση για τις βάσεις.

Από την Παρασκευή 17 Ιουλίου και μετά, η αντίστροφη μέτρηση για τους υποψηφίους μπαίνει στην τελική ευθεία, καθώς το υπουργείο Παιδείας προετοιμάζεται για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και των αποτελεσμάτων του Παράλληλου Μηχανογραφικού για την εισαγωγή στις Δημόσιες ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ). Βάσει του προγραμματισμού του υπουργείου, οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου.

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Όσον αφορά τις εκτιμήσεις για τις βάσεις του 2026, αυτές διαμορφώνονται με βάση την ανάλυση τόσο των φετινών επιδόσεων όσο και των ιστορικών στοιχείων των ετών 2021-2025. Γενικά, η συνολική εικόνα δείχνει συγκεκριμένες τάσεις ανά επιστημονικό πεδίο.

1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες)

Οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές υψηλής ζήτησης, όπως οι Νομικές και τα Τμήματα Ψυχολογίας, εκτιμάται ότι θα κινηθούν με μικρές μόνο μεταβολές. Δεν αποκλείεται να σημειώσουν μια ήπια πτώση, χωρίς ωστόσο να διαφοροποιηθούν αισθητά σε σχέση με τα επίπεδα του 2025.

Παράλληλα, οι υψηλές βαθμολογίες εμφανίζονται ελαφρώς περισσότερες συγκριτικά με πέρυσι, αν και ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων είναι μειωμένος.

Αντίθετα, στις σχολές της μεσαίας βαθμολογικής κλίμακας αναμένεται να καταγραφούν πιο έντονες διακυμάνσεις στις βάσεις εισαγωγής, με αυξήσεις ή μειώσεις ανάλογα με τη ζήτηση και τις προτιμήσεις των υποψηφίων.

2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικές και Πολυτεχνικές Σχολές)

Οι κορυφαίες Πολυτεχνικές Σχολές αναμένεται να παρουσιάσουν, όπως συμβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο, περιορισμένες μεταβολές στις βάσεις εισαγωγής. Αντίθετα, μεγαλύτερες διακυμάνσεις εκτιμάται ότι θα καταγραφούν στις σχολές της μεσαίας βαθμολογικής ζώνης, οι οποίες επηρεάζονται περισσότερο από την κατανομή των μορίων των υποψηφίων.

Ειδικότερα, στα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) προβλέπεται ήπια άνοδος των βάσεων, ενώ μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με το 2025 εκτιμάται ότι θα σημειώσουν οι σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανικών.

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3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Υγείας και Ζωής)

Επειδή διαχρονικά οι επιδόσεις στο πεδίο αυτό αγγίζουν το άριστα, οι ιατρικές, οδοντιατρικές και οι υπόλοιπες σχολές υγείας παρουσιάζουν συνήθως τη μικρότερη μεταβλητότητα από χρονιά σε χρονιά.

Οι φετινές επιδόσεις στη Χημεία, τη Φυσική, τη Βιολογία και την Νεοελληνική Γλώσσα θα κινήσουν ανοδικά τις βάσεις, ηπιότερα όμως από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο.

4ο Επιστημονικό Πεδίο (Οικονομίας και Πληροφορικής)

Οι χαμηλές επιδόσεις των υποψηφίων στο μάθημα της Οικονομίας εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν τις βάσεις εισαγωγής, οδηγώντας σε μεταβολές σε σχέση με το 2025. Οι μεγαλύτερες πιέσεις αναμένεται να καταγραφούν στις σχολές που δίνουν αυξημένη βαρύτητα στις επιδόσεις του συγκεκριμένου μαθήματος, με την τάση να είναι κυρίως πτωτική.

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Παράλληλα, τα τμήματα Οικονομικών και Πληροφορικής ενδέχεται να ακολουθήσουν διαφορετική πορεία στις βάσεις τους, ακόμη και αν ανήκουν στο ίδιο Επιστημονικό Πεδίο. Αυτό οφείλεται στους διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων, στη ζήτηση που παρουσιάζει κάθε σχολή, αλλά και στην επικάλυψη των επιστημονικών πεδίων από τα οποία προέρχονται οι υποψήφιοι.