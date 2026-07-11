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Οι αστυνομικές αρχές ταυτοποίησαν τους δράστες μέσω καμερών ασφαλείας, καθώς δεν είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους κατά τις κινήσεις τους.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν οργανώσει την επίθεση εκ των προτέρων, χρησιμοποιώντας ως ορμητήριο το διαμέρισμα του τρίτου συλληφθέντα στην περιοχή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλληφθέντες είχαν διακριτούς ρόλους και συντόνισαν τη δράση τους με άλλες επιθέσεις σε κατοικίες πολιτικών στελεχών.

Ομάδες αλληλέγγυων συγκεντρώθηκαν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης για να εκφράσουν τη στήριξή τους στους τρεις κατηγορούμενους κατά την προσαγωγή τους.

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Ενώπιον των δικαστικών αρχών βρέθηκαν σήμερα (11/7) το μεσημέρι οι τρεις κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν για την εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για μία 26χρονη, έναν 29χρονο και έναν 24χρονο, οι οποίοι φέρονται να είχαν διακριτούς ρόλους στην υπόθεση.

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Νωρίτερα, αλληλέγγυοι συγκεντρώθηκαν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης προκειμένου να δείξουν την στήριξή τους στους συλληφθέντες καθώς υπήρξε κάλεσμα από το Συμβούλιο Αναρχικών Θεσσαλονίκης αλλά και από μια άλλη αναρχική ομάδα.

Πηγή: EUROKINISSI Πηγή: EUROKINISSI Πηγή: EUROKINISSI Πηγή: EUROKINISSI Πηγή: EUROKINISSI Πηγή: EUROKINISSI

Οι κάμερες ασφαλείας «πρόδωσαν» τους φερόμενους δράστες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το ζευγάρι που κατηγορείται για την τοποθέτηση του εμπρηστικού μηχανισμού είχε οργανώσει τις κινήσεις του από την προηγούμενη ημέρα της επίθεσης. Οι δύο φέρονται να κατέφυγαν στο σπίτι του 24χρονου συγκατηγορούμενού τους, σε μικρή απόσταση από την πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα, χρησιμοποιώντας το διαμέρισμα ως σημείο προετοιμασίας και προσωρινής διαμονής.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι το καθοριστικό λάθος των κατηγορουμένων ήταν πως δεν υπολόγισαν την ύπαρξη καμερών ασφαλείας στην περιοχή. Όπως προέκυψε από την έρευνα, κατά τις μετακινήσεις τους από και προς το διαμέρισμα δεν είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, γεγονός που επέτρεψε στους αστυνομικούς να καταγράψουν τη διαδρομή τους και να τους ταυτοποιήσουν.

Κατά την προανάκριση διαπιστώθηκε ακόμη ότι οι δύο κατηγορούμενοι άλλαξαν ρούχα πριν από την επίθεση και, περίπου στις 4 τα ξημερώματα, μετέβησαν στο σημείο όπου τοποθετήθηκε ο εμπρηστικός μηχανισμός. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δεύτερη ομάδα πραγματοποιούσε επιθέσεις με γκαζάκια στις κατοικίες των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, Ζήση Ιωακείμοβιτς και Σάββα Αναστασιάδη, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης.

Μετά την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, ο άνδρας και η γυναίκα επέστρεψαν στο σπίτι του τρίτου συλληφθέντα και παρέμειναν εκεί μέχρι και την επόμενη το βράδυ. Τότε η γυναίκα αποφάσισε να ταξιδέψει στα Χανιά, ενώ ο άνδρας συνέχισε να κρύβεται στο σπίτι.

Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής και ο διαχωρισμός των ομάδων

Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση υλικού από κάμερες ασφαλείας, αποδείχθηκε καθοριστική για τον εντοπισμό των δύο βασικών κατηγορουμένων. Οι αστυνομικοί επικέντρωσαν τις έρευνές τους σε περίπου 30 άτομα που κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, εξετάζοντας προσεκτικά τις κινήσεις και τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους.

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Μέσα από τη διασταύρωση των πληροφοριών και την ανάλυση των βίντεο από την ημέρα των επιθέσεων, οι Αρχές κατάφεραν να περιορίσουν τον κύκλο των υπόπτων και τελικά να ταυτοποιήσουν τους φερόμενους ως δράστες της επίθεσης στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα της έρευνας, οι επιθέσεις φέρονται να πραγματοποιήθηκαν από δύο διαφορετικές ομάδες. Η πρώτη αποτελείται από τον άνδρα και τη γυναίκα που έχουν ήδη συλληφθεί και κατηγορούνται για την τοποθέτηση του εμπρηστικού μηχανισμού, ενώ η δεύτερη φέρεται να ανέλαβε τις υπόλοιπες επιθέσεις που σημειώθηκαν την ίδια νύχτα. Τα μέλη της δεύτερης ομάδας δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί και οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται.

Το προφίλ των τριών συλληφθέντων

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των Αρχών, οι τρεις συλληφθέντες είναι πρόσωπα γνωστά στον αντιεξουσιαστικό χώρο και φέρονται να είχαν διαφορετικούς ρόλους στην υπόθεση.

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Η 26χρονη, η οποία εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Χανιά, κατάγεται από την Αθήνα, αλλά διέμενε στη Θεσσαλονίκη. Οι Αρχές εκτιμούν ότι μετά την επίθεση μετέβη στην Κρήτη, όπου φέρεται να φιλοξενήθηκε σε σπίτι φιλικών της προσώπων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε στο παρελθόν καταδικαστεί και φυλακιστεί ως μέλος της οργάνωσης «Αναρχική Δράση».

Ο δεύτερος συλληφθείς, γεννημένος το 1997, φέρεται να συμμετέχει στο Συμβούλιο Αναρχικών Θεσσαλονίκης. Κατά το παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές, καθώς είχε προσαχθεί το 2015 και εκ νέου το 2026, χωρίς οι συγκεκριμένες προσαγωγές να συνιστούν από μόνες τους απόδειξη ενοχής για την παρούσα υπόθεση.

Ο τρίτος κατηγορούμενος είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, χρησιμοποιήθηκε ως προσωρινό καταφύγιο από τους άλλους δύο μετά την τοποθέτηση του εμπρηστικού μηχανισμού. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει σχετίζονται με τον φερόμενο ρόλο του στην παροχή του συγκεκριμένου χώρου.

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