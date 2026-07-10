Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης διεξάγει έρευνα για ανθρωποκτονία μετά τον εντοπισμό της 78χρονης πρώην υπουργού Αν Γουίντεκομπ νεκρής στο σπίτι της.

Οι Αρχές εντόπισαν τη σορό της με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι και αναζητούν αυτή τη στιγμή το άτομο που θεωρείται ύποπτο για το περιστατικό.

Οι αστυνομικές ομάδες έχουν αποκλείσει την κατοικία και συλλέγουν στοιχεία, ενώ παράλληλα απηύθυναν έκκληση στους κατοίκους της περιοχής για παροχή πληροφοριών ή οπτικού υλικού.

Η υπουργός Εσωτερικών εξέφρασε τη θλίψη της για το συμβάν και κάλεσε το κοινό να αποφύγει τις εικασίες μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Από αιφνίδιο θάνατο σε έρευνα ανθρωποκτονίας μετατράπηκε η υπόθεση της πρώην υπουργού των Συντηρητικών, Αν Γουίντεκομπ, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Ντέβον της Βρετανίας, με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι.

Η 78χρονη πρώην υπουργός Φυλακών βρέθηκε στην κατοικία της στην περιοχή Χέιτορ του Ντάρτμουρ «με σοβαρά τραύματα», όταν κλήθηκε ασθενοφόρο και ενημερώθηκαν οι αστυνομικές Αρχές. Οι διασώστες εντόπισαν την πρώην πολιτικό σε κρίσιμη κατάσταση, με τραύματα που προκάλεσαν την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Advertisement

Advertisement

Αρχικά, ο θάνατός της είχε ανακοινωθεί ως πιθανό αποτέλεσμα φυσικών αιτιών από τον εκπρόσωπό της. Ωστόσο, μετά από νέα στοιχεία που προέκυψαν, η αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης ανακοίνωσε ότι διερευνά πλέον την υπόθεση ως δολοφονία.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι Αρχές αναζητούν άτομο που θεωρούν ύποπτο για την υπόθεση.

Murder inquiry launched following ‘suspicious’ death of Ann Widdecombe. pic.twitter.com/wlnAsm4PJL — LBC (@LBC) July 10, 2026

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς

Οι βρετανικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον θάνατο της πρώην υπουργού Αν Γουίντεκομπ, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στον εντοπισμό του ατόμου που φέρεται να ευθύνεται.

Η επικεφαλής της έρευνας ανέφερε ότι η υπόθεση βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, ωστόσο οι αστυνομικές ομάδες έχουν κινητοποιηθεί πλήρως, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα για τη συλλογή στοιχείων και τη διαλεύκανση των συνθηκών του θανάτου.

The whole country will be utterly shocked by the awful news about the circumstances of Ann Widdecombe’s death.



Today we come together across the political divide and I pay tribute to Ann’s dedication during her many years of public service.



My thoughts and deepest condolences… pic.twitter.com/hXps6A9s78 Advertisement July 10, 2026

Παράλληλα, οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους κατοίκους της περιοχής Χέιτορ Βέιλ να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να βοηθήσει την έρευνα, ακόμη και αν φαίνεται μικρής σημασίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε μαρτυρίες για ύποπτες κινήσεις, αλλά και σε υλικό από κάμερες ασφαλείας, θυροτηλέφωνα ή κάμερες οχημάτων.

Το σπίτι της πρώην υπουργού παραμένει αποκλεισμένο, ενώ ειδικά κλιμάκια εξετάζουν τον χώρο αναζητώντας στοιχεία που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

BREAKING: The former minister, MP, and MEP Ann Widdecombe has died aged 78.https://t.co/9IWp09jExG



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233, and YouTube pic.twitter.com/hm3UEd9glz Advertisement July 10, 2026

Έκκληση να σταματήσουν οι εικασίες

Η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Σαμπάνα Μαχμούντ, χαρακτήρισε τις συνθήκες του θανάτου της «εξαιρετικά οδυνηρές» και κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν τις εικασίες μέχρι να ολοκληρωθεί η αστυνομική έρευνα.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο της Αν Γουίντεκομπ. Οι συνθήκες του θανάτου της είναι εξαιρετικά οδυνηρές και η σκέψη μου είναι με την οικογένεια και τους αγαπημένους της», έγραψε σε ανάρτησή της στο X.

Όπως πρόσθεσε, είχε επικοινωνία με τον αρχηγό της αστυνομίας του Ντέβον και της Κορνουάλης, ενώ τόνισε ότι το υπουργείο Εσωτερικών είναι έτοιμο να παράσχει οποιαδήποτε υποστήριξη χρειαστούν οι Αρχές.

Advertisement

The former Conservative minister Ann Widdecombe – who later became a spokesperson for Reform UK – has died at the age of 78.



She was a prominent eurosceptic and held forthright conservative views on social issues – opposing abortion and wider rights for LGBT people.



Later in… pic.twitter.com/tWhoOyPK2Z — Channel 4 News (@Channel4News) July 10, 2026

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι της μίλησαν με τη γυναίκα που τη φρόντιζε και η οποία πιστεύεται ότι ήταν εκείνη που εντόπισε τη σορό της.

Μια πολυσυζητημένη παρουσία στην πολιτική και την τηλεόραση

Η Αν Γουίντεκομπ υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές και αναγνωρίσιμες μορφές της βρετανικής πολιτικής ζωής, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα τόσο μέσα από την κοινοβουλευτική της πορεία όσο και από τις δημόσιες παρεμβάσεις της.

Advertisement

Ως στέλεχος των Συντηρητικών, ξεχώρισε για τον αυστηρό λόγο της και τις συντηρητικές της θέσεις σε κοινωνικά ζητήματα, προκαλώντας συχνά αντιδράσεις. Είχε εκφράσει απόψεις κατά των αμβλώσεων, του γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου και υπέρ αυστηρών πολιτικών για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών.

Advertisement

Τα τελευταία χρόνια απέκτησε μεγαλύτερη δημοσιότητα μέσα από τηλεοπτικές εμφανίσεις, συμμετέχοντας σε δημοφιλή προγράμματα όπως το Strictly Come Dancing και το Celebrity Big Brother.

Υποστήριξε θερμά το Brexit και αργότερα εντάχθηκε στο Reform UK, αποτελώντας μία από τις φωνές στήριξης του Νάιτζελ Φάρατζ. Η τελευταία δημόσια εμφάνισή της έγινε σε τηλεοπτική εκπομπή υπέρ του κόμματος, λίγο πριν από τον θάνατό της.

Ann Widdecombe:



"No one has the right to live their lives being protected from offence or hurt feelings – it is an occupational hazard of living in a society. If you can't take it, become a hermit."



May she forever rest in peace. pic.twitter.com/YCET6nCjCx Advertisement July 10, 2026

«Ήταν μια δύναμη της φύσης»

Ο Νάιτζελ Φάρατζ ήταν μεταξύ εκείνων που απέτισαν φόρο τιμής στην Γουίντεκομπ, χαρακτηρίζοντάς την «απόλυτη δύναμη της φύσης».

Όπως είπε, κανείς δεν είχε ποτέ αμφιβολία για το ποιες ήταν οι απόψεις της, ενώ τη χαρακτήρισε «τρομερά πιστή σύμμαχο».

Ann Widdecombe has died at the age of 78.



I don't know about her early career but from 2016 onwards she became one of the most recognisable advocates of Brexit and a style of politics that I believe deepened divisions in the UK.



Two examples that stood out to me:



1️⃣ Comparing… pic.twitter.com/Gz904FmOaR — Farrukh (@implausibleblog) July 10, 2026

«Δεν άφηνε ποτέ κανέναν να αμφιβάλλει για το πού στεκόταν στα μεγάλα ζητήματα της εποχής. Ήταν πραγματικά υπολογίσιμη», ανέφερε.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής των Συντηρητικών, Κέμι Μπέιντενοκ, τη χαρακτήρισε «σπουδαία πολιτικό που δεν φοβήθηκε ποτέ να πει αυτό που πίστευε».

«Έμεινε πάντα πιστή στον εαυτό της. Η πολιτική της καθοδηγούνταν έντονα από την πίστη και τις αξίες της. Αναπαύσου εν ειρήνη, Αν», ανέφερε.